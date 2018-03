Laga GESC: Indonesia DOTA 2 Minor Digelar

Tangerang: Laga utama GESC: Indonesia DOTA 2 Minor akhirnya digelar hari ini, 17 Maret 2018, berlokasi di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Laga ini akan berlangsungselama dua hari hingga tanggal 18 Maret 2018.



Laga hari ini merupakan babak playoffs melanjutkan babak group stage yang sudah digelar secara online kemarin pada tanggal 15-16 Maret 2018. Dari laga group stage kemarin sudah diperoleh beberapa tim yang sudah mengamankan tiket ke posisi quarterfinals dan semifinals.

Fnatic dan Infamous sudah mengamankan poisisi di laga quarterfinals kemudian di babak semifinals sudah lebih dulu diamankan oleh Evil Geniuss dan VGJ.Thunder. Sementara di babak awal playoffs masih ada empat tim yang harus berjuang.Empat tim tersebut yakni Natus Vincere atau NA'Vi, Digital Chaos, The Final Tribe, dan Rex Regum Qeon (RRQ) yang merupakan perwakilan Indonesia. Kedua tim yang menang bisa kembali berlaga di babak quaterfinals bertemu dengan Fnatic dan Infamous.Untuk dua tim yang kalah maka mereka harus puas mundur dari laga GESC: Indonesia Dota 2 Minor dan menjadi juara ke-7 dan ke-8 dari kompetisi ini.Posisi perwakilan Indonesia, RRQ, memang cukup rawan mengingat laga pertama hari ini adalah satu-satunya tiket untuk bisa terus berjuang di kompetisi ini.Untuk pagi ini, NA'Vi berduel melawan Digital Chaos sedangkan RRQ bertemu dengan The Final Tribe. Pada aga group stage dua hari lalu, RRQ menjadi satu-satunya tim yang sama sekali tidak memperoleh kemanangan.Kemarin RRQ bertarung melawan NA'Vi dan Infamous tanpa memenagi satu ronde. Berbeda dengan Digital Chaos yag juga tidak memenangi duel sama sekali tapi sempat memenangi satu ronde saat melawan The Final Tribe.(MMI)