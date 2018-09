HP Gelar Kompetisi PUBG Asia-Pasifik

Jakarta: HP lewat sub-brand gaming Omen mengumumkan digelarnya kompetisi esport PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) untuk kawasan Asia-Pasifik.



"Indonesia adalah negara dengan industri esport yang berkembang, serta pasar gaming yang potensial. Menurut kami akan ada banyak bakat atlet esport yang bisa ditemukan dalam kompetisi yang akan kami gelar," ungkap Market Development Manager HP Indonesia Edo Jonathan Chandra.

Kompetisi Omen by HP Challenger Series Tournament akan menjaring 80 tim yang mendaftarkan diri hingga akhir September 2018. Empat tim terbaik akan bertanding di babak kualifikasi Indonesia, sehingga diperoleh perwakilan Indonesia untuk di laga Asia Pasifik.Babak kualifikasi Indonesia sendiri berlangsung secara online pada 13-14 Oktober 2018 yang dua tim juaranya akan dipilih untuk bertanding melawan perwakilan 10 negara lainnya di laga Grand Final yang digelar di Bangkok, Thailand bulan November nanti.10 negara tersebut adalah Selandia Baru, Malaysia, Tiongkok, Singapura, Jepang, Australia, Korea Selatan, India, Filipina, dan Thailand. Negara peserta akan memperebutkan hadiah total Omen by HP Challenger Series Tournament sebesar USD50.000 atau setara Rp740 juta.Tidak hanya berlaku bagi tim peserta, HP juga mengumumkan brand ambassador HP Omen yakni Donna Visca akan membentuk tim yang terdiri dari influencer game Indonesia untuk bertanding melawan tim influencer negara lain peserta kompetisi ini.HP juga membuka kompetisi desain seragam tim perwakilan Indonesia di Omen by HP Challenger Series Tournament. Perancang desain seragam terbaik berkesempatan untuk menyaksikan Omen by HP Challenger Series Tournament langsung di Bangkok.(MMI)