Mod Ini Bikin The Witcher 3 Jadi Game Survival

Bagi Anda yang masih merasa game The Witcher 3 kurang menantang, modifikasi ini tampaknya akan cocok untuk untuk Anda coba. Mod bernama The Primal Needs ini membuat The Witcher 3 memiliki nuansa seperti game survival.



Ketika mod ini telah terpasang, Geralt bakal bisa merasakan haus, lapar, serta kelelahan akibat stamina yang sudah terkuras. Mod yang dibuat oleh stefan3372 ini memang akan menghadirkan pengalaman bermain baru di The Witcher 3.

Sepanjang permainan, Anda tidak hanya diminta untuk menjaga hit point dan status bawaan karakter utama, yaitu Geralt of Rivia. Ada tiga status tambahan yang ditambahkan oleh mod ini, yaitu Hunger, Thirst, dan Fatigue.Hunger merupakan status yang menentukan apakah Geralt sedang lapar atau tidak. Jika sedang kelaparan, Geralt tidak akan bisa mengisi status Fatigue yang berhubungan dengan stamina. Kehabisan Fatigue bisa membuat Geralt tidak bisa berlari, menghindar, dan menangkis serangan musuh. Status Hunger bisa diisi dengan memakan perbekalan yang dibawa atau membelinya di berbagai NPC. Namun perlu diperhatikan bahwa makanan bisa basi sehingga tidak dapat dikonsumsi.Mirip dengan Hunger, status Thirst juga sangat berpengaruh pada stamina. Status yang menunjukkan rasa haus Geralt ini bisa diatasi dengan cara meminum air secara berkala. Bedanya, status ini lebih cepat terkuras dibandingkan Hunger. Jika kehausan, Geralt tidak akan bisa mengisi Fatigue sehingga tidak bisa melakukan berbagai gerakan esktrem.

Mod The Primal Needs kini sudah bisa diunduh melalui situs NexusMod . Tentu saja mod ini hanya tersedia untuk The Witcher 3 versi PC.

