One Piece World Seeker Bertarung di PS4 dan PC Tahun Depan

Jakarta: Bandai Namco kembali mengumumkan game adaptasi anime baru, One Piece World Seeker. Sesuai namanya, game ini merupakan adaptasi dari serial anime dan manga terkenal One Piece, dan diklaim sebagai proyek paling ambisius dari serial One Piece.



Dalam game ini Anda akan bisa menjelajahi berbagai tempat di dunia open-world One Piece

One Piece World Seeker sebelumnya pernah dikenalkan dengan kode project DAWN. Game ini dikatakan merupakan slaah satu bagian dari One Piece Big Project yang keseluruhan kontennya bakal keluar tahun 2018 mendatang.

Meski belum disebutkan detailnya, Bandai Namco menjanjikan nuansa petualangan yang lebih bebas dan pemain bisa pergi kemana saja di dalam game ini tanpa harus terikat cerita."Dalam game ini, pemain bakal bisa melakukan ekplorasi ke berbagai tempat di dunia One Piece sebagai Luffy dengan fitur seamless action dan open environtment," tulis Bandai Namco dalam pengumuman resminya.One Piece sendiri awalnya merupakan seri manga yang sangat terkenal baik di Jepang dan mencanegara. Seri manga tersebut menceritakan kisah petualangan Monkey D Luffy yang merupakan seorang bajak laut. Luffy bertualang mengelilingi dunia untuk menemukan One Piece yang merupakan harta karun yang tidak ternilai harganya.One Piece World Seeker bakal dirilis tahun 2018 untuk PC dan PlayStation 4.(MMI)