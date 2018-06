Bermain Game 8 Jam Tanpa ke Toilet Berakibat Fatal

Jakarta: Bermain game mungkin tidak sepenuhnya memiliki dampak buruk. Namun saat Anda bermain game dalam jangka waktu lama maka sangat mungkin ada hal buruk yang terjadi.



Dikutip dari Daily Mail UK, seorang anak usia 10 tahun di Inggris mengalami gangguan kesehatan akibat terlalu lama bermain game.

Dr. Jo Begent, seorang dokter pediatrik yang menangani anak tersebut menuturkan bahwa terjadi perubahan bentuk di bagian usus dan berakibat bejolan di dekat panggulnya.Awalnya Begent mengira bahwa anak ini mengalami tumor. Setelah diagnosis lebih lanjut rupanya dia mengalami pembengkakan di kandung kemih. Baru diketahui bahwa anak tersebut rupanya mengabiskan waktu selama delapan jam nonstop bermain game.Permasalahannya bukan karena jangka waktu dia bermain game yang cukup lama, melainkan selama delapan jam dia juga tidak pergi ke tolilet untuk buang air kecil. Sang anak mengaku bahwa dia berman banyak game mulai dari World of Warcraft, Call of Duty, dan FIFA.Akhirnya sang anak harus menjalani operasi usus karena kandung kemih yang membengkak sudah berdampak buruk terhadap jaringan usus di dekat panggulnya. Menurut Begent hal ini hanya sedikit contoh buruk video game terhadap kondisi kesehatan anak-anak.Begent menyebut tingkat stres yang kerap dijumpai pada anak akibat kompetisi yang berlangsung di dalam game juga menjadi contoh buruk game bagi kesehatan gamer.Sebelumnya WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah remsi mengelompokkan kecanduan bermain game sebagai salah satu angguan kesehatan atau kejiwaan.Di Amerika Serikat sendiri hal ini masih menjadi perdebatan termasuk anggapan bahwa game menjadi faktor pendorong kasus penembakan sekolah yang dilakukan remaja.(MMI)