Monster Hunter: World Bakal Punya Durasi Main Sangat Panjang

Jakarta: Informasi baru mengenai game Monster Hunter: World kembali muncul. Kali ini Capcom mengklaim game berburu monster tersebut akan memiliki story campaign dengan durasi yang sangat panjang.



Tentu saja, durasi tersebut tergolong sangat panjang, mengingat game ini juga memiliki fokus yang kuat di sisi multiplayer.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Game Director untuk Monster Hunter: World, Yuya Tokuda dalam wawancara bersama Mein-MMO.de. Dalam pernyataannya, Tokuda mengatakan game ini bakal memiliki durasi story campaign 40 hingga 50 jam."Saya rasa durasi bermain untuk story campaign bisa mencapai 40 hingga 50 jam, tergantung bagaimana pendekatan pemain ketika memainkan game ini," ujar Tokuda."Tentu saja bukan Monster Hunter jika kontennya hanya sekadar di story campaign. Kami juga menyiapkan banyak konten yang bisa dinikmati oleh pemain nantinya."Selain berbicara mengenai durasi bermain, Tokuda juga bercerita mengenai bagaimana dunia Monster Hunter: World yang pembuatannya terinspirasi dengan dunia nyata.Ia mengatakan sengaja berkunjung ke berbagai tempat termasuk pulau Tasmania di Australia untuk mencari inspirasi mengenai bentuk tanaman agar bisa dihadirkan di dalam game.Monster Hunter: World rencananya bakal dirilis pada tanggal 28 Januari 2018 mendatang untuk PlayStation 4 dan Xbox One. Sementara versi PC masih belum dikonfirmasi tanggal rilisnya.(MMI)