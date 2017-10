Microsoft Pamer Rahasia Desain Xbox One X yang Sangat Ringkas

Metrotvnews.com: Sebulan sebelum dipasarkan, Microsoft membeberkan bagaimana mereka merancang konsol tersebut agar bisa tampil dengan performa paling kencang dan tetap memiliki desain yang sangat ringkas.



Sebagaimana yang telah diketahui, Xbox One X akan menjadi konsol paling bertenaga yang dirilis hingga saat ini. Konsol tersebut diklaim akan lebih kencang dari PlayStation 4 Pro dan setara dengan gaming PC kelas menengah.

Melaui blog resminya, Microsoft mengatakan ada dua orang yang bertanggung jawab untuk mendesain Xbox One X. Dua orang tersebut adalah Senior Designer Microsoft Device Design Team, Bryan Sparks, dan GM of Xbox Devices Console Development, Leonardo Del Castillo. Keduanya adalah otak di balik desain Xbox One X yang sangat ringkas.Mendesain konsol paling kencang di dunia memang tidak mudah, apalagi keduanya ingin konsol tersebut tidak lebih besar dari Xbox One S yang merupakan konsol Xbox One versi ringkas. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika mendesain konsol tersebut, di antaranya adalah mengoptimalkan penggunaan ruang yang sangat terbatas serta membuat suhu komponen di dalamnya tetap terjaga."Kami tidak ingin konsol ini (Xbox One X) lebih besar dari Xbox One S, padahal ia akan hadir dengan komponen yang bakal membuatnya 40 persen lebih kencang. Di situlah yang menjadi tantangan kami sebagai insinyur desain produk," ujar Bryan Sparks.Untuk mengatasinya, Sparks dan Del Castillo memulainya dengan meneliti bagaimana bentuk komponen yang akan dihadirkan nantinya.Komponen tersebut hadir dalam berbagai macam bentuk dan jenis, mulai dari PCB, optical drrive, hingga hard disk. Setelah itu, keduanya membuat berbagai prototipe agar semua komponen bisa muat dalam satu kotak ringkas.Setelahnya adalah urusan optimalisasi. Masalah pendinginan menjadi isu utama karena Sparks dan Del Castillo tidak ingin Xbox One X kepanasan. Disini, keduanya menggunakan kipas, heatsink, serta komponen pendingin lainnya yang memang dirancang khusus untuk Xbox One X. Semuanya dihadirkan agar desain konsol ini tetap ringkas dan memiliki performa pendinginan yang optimal.Keduanya juga mengaku sangat puas dengan ciptaannya kali ini. Sparks bahkan mengatakan Xbox One X adalah konsol terbaik yang pernah ia desain sepanjang karirnya."Dari semua detail dan presisi komponennya, bisa dikatakan ini adalah konsol terbaik yang pernah saya buat," ujar Sparks. "Kami tidak membuatnya untuk pribadi kami, namun untuk para gamer. Menurut saya, gamer adalah yang menang kali ini."Xbox One X rencananya akan mulai dipasarkan pada tanggal 7 November mendatang.(MMI)