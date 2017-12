Ubisoft Tunda Perilisan 3 Game Tahun 2018, Ada Apa?

Jakarta: Ubisoft baru saja mengumumkan penundaan tiga game barunya. Ketiganya adalah FarCry 5, The Crew 2, dan satu game baru yang belum diumumkan ke publik.



Menurut blog resmi Ubisoft, FarCry 5 yang semula dirilis pada tanggal 27 Februari 2018, ditunda ke 16 Maret 2018. The Crew 2 yang harusnya dirilis 16 Maret menjadi bakal dirilis antara bulan April hingga September 2018.

Meski tidak disebutkan sangat rinci, penundaan FarCry 5 dan The Crew 2 dilakukan karena tim Ubisoft ingin menghadirkan pengalaman bermain yang lebih baik saat dua game tersebut diluncurkan.Khusus untuk The Crew 2, pihak Ubisoft mengatakan penundaan sengaja dilakukan setelah tim developer mendapatkan berbagai saran dari penggemar The Crew. Untuk mengaplikasikannya ke dalam The Crew 2, tim developer Ubisoft membutuhkan waktu yang lebih banyak sehingga membuat game ini terpaksa ditunda perilisannya hingga beberapa bulan."Visi kami di The Crew 2 memang sangat ambisius, yaitu menghadirkan game balapan yang menggunakan sistem open-world yang belum pernah ada sebelumnya. Saran yang kami terima dari berbagai pihak telah membuat kami semakin semangat untuk menghadirkan game ini dengan lebih baik," tulis Ubisoft di blog resminya."Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, kami terpaksa menunda perilisan game ini antara bulan April hingga September 2018. Kami akan selalu memberikan update mengenai pengembangan game ini, namun kami tidak ingin menghadirkannya untuk Anda sebelum game ini benar-benar siap dimainkan."Pihak Ubisoft juga mengatakan mereka belajar dari pengalamannya di Assassin's Creed: Origins. Game tersebut ditunda selama lebih dari satu tahun dan berhasil menjadi salah satu game Assassin's Creed terbaik yang pernah ada. Penundaan perilisan kali ini pun diharapkan bisa menghadirkan efek yang serupa.Sementara satu game misterius yang ditunda oleh Ubisoft semula bakal dirilis pada tahun fiskal 2018-2019 ditunda menjadi ke tahun fiskal 2019-2020. Ubisoft belum mau memberitahu judul game tersebut. Perkiraan sementara game tersebut merupakan game AAA yang belum pernah dikenalkan sebelumnya.(MMI)