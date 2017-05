One Piece Unlimited World - Red Menuju PS4 dan PC

Metrotvnews.com: Setelah sukses terjual lebih dari 1 juta kopi di seluruh dunia, game One Piece Unlimited World Red akhirnya akan sambangi platform PlayStation 4 dan PC.



Bandai Namco mengatakan game yang diangkat dari seri anime One Piece ini akan tampil pada tanggal 25 Agustus mendatang dengan beragam fitur baru dari segi teknis dan konten.

Hadir dengan nama lengkap One Piece Unlimited World - Red Deluxe Edition, game ini akan kembali mengangkat kisah petualangan kelompok bajak laut yang diketuai Monkey D Luffy. Dalam game ini, pemain juga akan diajak bertualang menjelajahi Grand Blue, dunia yang menjadi latar belakang cerita One Piece.Luffy juga diceritakan akan bertemu dengan sosok rakun misterius bernama Pato, yang akhirnya menggiring Luffy dan kawan-kawannya ke sebuah pulau bernama Forgotten Island. Di pulau tersebut, Luffy dan kawannya diculik oleh kelompok bajak laut The Red Count. Tugas Anda adalah membantu Luffy membebaskan semua kawan-kawannya dan mencari tahu tujuan sebenarnya dari The Red Count.One Piece Unlimited World - Red Deluxe Edition akan tampil dengan kualitas grafis yang lebih baik, bahkan dapat tampil di resolusi 4K 60fps untuk PC dan PlayStation 4 Pro. Sementara di PlayStation 4 game ini tampil dengan resolusi 1080p. Tidak hanya itu, game ini juga akan hadir secara lengkap dengan lebih dari 40 konten tambahan yang rilis di versi sebelumnya.(MMI)