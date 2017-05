ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE Siap Hadir Bulan Juli

Metrotvnews.com: Publisher game Bandai Namco akhirnya mengumumkan tanggal rilis game ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE.



Game yang akan tampil di PlayStation 4 dan PlayStation Vita tersebut dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 7 Juli 2017 mendatang. Sesi pemesanan atau pre-order untuk game ini juga telah dibuka secara global.

ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE menceritakan peristiwa bergabungnya dunia Sword Art Online dan Accel World. Di tengah kekacauan yang terjadi, Yui tiba-tiba menghilang. Untuk mengetahui keberadaannya, Kirito pun menantang Seven Kings of Pure Color dari dunia Accel World.Game ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE akan menggunakan cerita baru yang dikarang oleh Reki Kawahara secara langsung. Cerita baru ini bukan adaptasi dan belum pernah ada sebelumnya.Dalam game ini, pemian akan membentuk tim yang terdiri dari tiga orang. Tim tersebut bisa dibentuk dari berbagai karakter favorit di Sword Art Online dan Accel World. Tentu saja, masing-masing karakter memiliki keunggulan dan kemampuan khusus tersendiri yang bisa digunakan untuk mengalahkan musuh di dalam game ini.ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE akan tersedia baik secara fisik maupun dalam bentuk digital download.(MMI)