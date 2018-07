Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Kebagian Tiga Konten Anyar

Jakarta: Meskipun game Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom tampak berfokus kepada cerita, game ini rupanya tidak dilupakan oleh Bandai Namco sejak dirilis pada bulan Maret lalu.



Bandai Namco baru saja mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan tiga downloadable content atau DLC yang akan menambah keseruan game tersebut, meskipun Anda sudah menyelesaikan jalan cerita.

Dalam informasi yang dibagikan Bandai Namco kepada Medcom.id, disebutkan mereka merilis tiga DLC secara bertahap dimulai dari tanggal 9 Agustus 2018 berupa The Adventure Pack.Pada DLC The Adventure Pack, pemain akan diberikan tantangan baru seperti tambahan lokasi berpetualang di Faraway Forest yang di dalamnya tersembunyi kostum baru untuk karakter Evan dan karakter pendamping lainnya.Selain itu, pemain akan diberikan tantangan berupa lewat boss yang lebih kuat di dalam game ini yakni tokoh bernama Blackhart dan Zeta, serta quest tambahan yang berisi hadiah unik di dalam game tersebut.DLC selanjutnya yaitu Season Pass 1 yang akan dirilis pada bulan Desember nanti. Ni No Kuni II: Revenant Kingdom akan kehadiran dungeon baru yang bisa dijelajahi. Evan dan kawan-kawan akan menghadapi musuh baru dengan tingkat kesulitan yang lebih menantang.Lalu DLC ketiga yakni Season Pass 2 yang rencananya dirilis pada awal 2019 yang akan membawa cerita tambahan sekaligus petualangan yang lebih luas ke game Ni No Kuni II: Revenant Kingdom.Ni No Kuni II: Revenant Kingdom mengisahkan kehidupan di kerajaan Ding Dong Dell, ketika ras tikus, kucing, dan manusia hidup dengan damai. Setelah terjadi kudeta yang membuat perdamaian hilang, raja dari kerajaan Ding Dong Dell bernama Evan harus pergi dari kerajaan yang dipimpinnya.Mengusung konsep ala JRPG, Evan melakukan petualangan bersama kawan-kawannya untuk membangun kembali kerajaannya. Medcom.id pernah mengulas game tersebut dan menemukan bahwa game Ni No Kuni II: Revenant Kingdom sangat memuaskan.(MMI)