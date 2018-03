Tiga Game Tomb Raider Lawas Dapatkan Remastered Versi VR

Jakarta: Kabar baik bagi Anda yang pernah memainkan game Tomb Raider sejak seri pertamanya yang dirilis pada tahun 1996 di Sega Saturn, PlayStation dan PC MS-DOS. Beredar kabar bahwa tiga game seri terlawas mereka akan mendapatkan versi remastered.



Tidak hanya versi remastered, tiga seri tersebut juga akan mendapatkan gameplay yang mendukung VR (Virtual Reality). Dikutip dari PC GAMER, akun Twitter perusahaan Realtech VR menyebutkan bahwa Tomb Raider 1-3 versi PC akan mendpaatkan versi remastered.

Dari informasi yang dikumpulkan diketahui bahwa Realtech VR merupakan perusahaan yang dipercaya menggarap remastered serta menghadirkan fitur VR di dalam game tersebut, khusus untuk PC.Pihak Realtech Vr menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan engine terbaru dan mengadopsi platform OpenVR, sehingga nantinya semua pernagkat VR bisa mencicipi game ini. Dalam video trailer yang belum resmi dirilis dan tanpa fitur VR, terlihat versi remastered kali ini cukup menjanjikan.Realtech VR disebut hanya melakukan remastered dengan cara porting dari versi DOS, namun menyuguhkan game ini dalam tampilan resolusi 1080p 60fps.Untuk bisa memainkan fitur VR, Realtech VR menuturkan bahwa pemain harus terlebih dahulu memiliki game Tomb Raider versi DOS yang disediakan pada Steam dengan harga mulai dari USD7 atau setara Rp96 ribu.Sebagai tambahan, di tahun ini franchise tokoh protagonis Lara Croft juga akan mendapatkan seri game terbarunya berjudul Shadow of Tomb Raider, yang merupakan sekuel The Rise of Tomb Raider.Kabarnya, Square Enix selaku akan memamerkannya di ajang game besar tahun ini. Besar kemungkinan bahwa ajang tersebut adalah E3 yang akan digelar pada bulan Juni.(MMI)