Rilis Wolfenstein II, Bethesda Diprotes Simpatisan Nazi AS

Metrotvnews.com: Developer game Bethesda mendapat banyak protes melalui akun Twitter resminya. Alasan protes tersebut cukup unik, yaitu karena Bethesda baru saja merilis cuplikan video singkat Wolfenstein II: The New Colossus dengan komentar "Make America Nazi-Free Again" dan tagar "#NoMoreNazis".



Pihak yang memprotes video tersebut ternyata sebagian besar merupakan simpatisan Nazi yang ada saat ini. Selain itu, protes juga dilayangkan oleh pihak yang tidak ingin Bethesda ikut dalam arus politik.

Sebagaimana yang diketahui, Nazi merupakan pihak penyulut Perang Dunia II yang digambarkan sangat kejam. Namun, baru-baru ini gerakan simpatisan Nazi mulai marak di Amerika Serikat. Di Wolfenstein II, Anda akan ditugaskan untuk membebaskan Amerika Serikat yang sedang dikuasai oleh Nazi.Tanggapan Bethesda terhadap komentar dan protes tersebut cukup mengejutkan. CEO Bethesda, Pete Hines, baru saja mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut Hines mengatakan Wolfenstein II memangmerupakan game anti-Nazi."Kami tidak akan menyangkal jika Wolfenstein II: The New Colossus merupakan game anti-Nazi dan kami tidak akan menutupinya," ujar Hines kepada GameIndustry. "Kami juga tidak keberatan memihak satu sisi dalam sejarah dunia."Meski demikian, Hines mengklarifikasi bahwa kehadiran game barunya bukan merupakan upaya untuk menjegal kegiatan simpatisan Nazi yang sedang marak di Amerika Serikat. Ia mengatakan kehadiran Wolfenstein II: The New Colossus dan gerakan simpatisan Nazi merupakan kebetulan karena game tersebut sudah disiapkan sejak lama.(MMI)