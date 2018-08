Demi Perbaikan Kualitas, PUBG Buat Situs Fix PUBG

Jakarta: Beberapa bulan belakangan, Fortnite karya Epic Games diakui semakin mengancam kepopuleran PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) karya PUBG Corp.



Hal ini tampaknya diperparah dengan begitu banyak bug yang ditemukan pada game PUBG dan developer sekaligus publisher game tersebut memilih untuk mengakui masalah tersebut dan melakukan perbaikan.



Berdasarkan informasi yang beredar, pihak PUBG baru saja meluncurkan sebuah situs khusus untuk perbaikan game mereka yang diberi fix.pubg.com. Dari namanya sudah jelas bahwa situs ini untuk perbaikan game populer tersebut.



Lewat akun Twitter resmi PUBG, mereka mengakui bahwa belakangan kerpa menemukan opini "Fix the Game" yang dimaksud sebagai saran untuk melakukan perbaikan. Situs Fix PUBG sendiri menjadi kampanye yang menunjukkan tugas tim developer PUBG.



"Fix the Game."



This is a phrase we’ve been hearing a lot lately. So today, we’re announcing a new campaign entirely focused on addressing bugs, quality-of-life improvements, and fundamental performance improvements.



Learn more: https://t.co/uWTiZjC2qK pic.twitter.com/Bo1zfbnHRZ