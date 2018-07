Far Cry 5 Bawa Petualangan ke Planet Mars 18 Juli

Jakarta: Ubisoft tidak mau petualangan Far Cry 5 berakhir. Pada tanggal 18 Juli nanti, Ubisoft akan merilis konten baru untuk Far Cry 5 berjudul "Lost On Mars". Pemain Far Cry 5 akan menikmati keseruan petualangan baru di Planet Mars.



Apabila di Hope County, sosok Nick Rye dan Hurk menemani Anda melawan sekte Project at Eden's Gate, kini Anda harus membantu Nick Rye menolong Hurk yang dibawa sosok alien dari kota Hope County ke Planet Mars.

Petualangan di Planet Mars akan menyajikan pertarungan melawan pasukan alien dengan senjata baru sekaligus unik, Blaster of Disaster, Hellfire, dan Morphinator. Tentu saja Lost on Mars juga akan menyajikan senjata baru untuk pemain kembali mengusir sekte Project at Eden's GateLost On Mars juga akan menyajikan konten tambahan di mode Far Cry Arcade dan Map Editor sehingga Anda bisa menyajikan suasana dan konten bertemakan sci-fi di dalam arena arcade yang Anda buat.Kepada Medcom.id, Ubisoft juga mengumumkan akan merilis DLC Far Cry 5 selanjutnya bulan depan yang berjudul Dead Living Zombies, yang juga akan menghadirkan konten baru di Far Cry 5 dan Far Cry Arcade.Far Cry 5 yang dirilis pada bulan Maret lalu merupakan franchise paling baru Far Cry dari Ubisoft menceritakan sebuah kota bernama Hope County yang dikuasai sekte Project at Eden's Gate, sebuah sekte yang percaya bahwa akan terjadi sebuah ledakan nuklir di Amerika Serikat yang membawa bencana kiamat.Medcom.id pernah mengulas game Far Cry 5 dan menurut kami game ini memuaskan ditambah kehadiran fitur multiplayer dan map editor. Far Cry 5: Lost On Mars bisa didapatkan lewat layanan Steam. Sebelumnya Ubisfot juga merilis DLC Far Cry 5: Hours of Darkness yang berlatar petualangan tentara Amerika Serikat melawan pasukan Viet Cong.(MMI)