Harry Potter: Hogwarts Mystery Masuk iOS dan Android per 25 April

Jakarta: Game mobile Harry Potter: Hogwarts Mystery resmi meluncur pada tanggal 25 April mendatang di perangkat Android dan iOS. Game ini akan menjadi game yang dapat dimainkan secara gratis menempatkan pemain di dunia Harry Potter.



Pemain akan dapat memulai game dengan menciptakan karakter pelajar di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, yang akan menjadi karakter yang mewakili pemain pada game. Menyoal gameplay, game ini akan mengajak pemain ikut serta dalam berbagai aktivitas.

Aktivitas tersebut termasuk mengunjungi kelas, menemukan teman yang akan mempengaruhi alur game, dan berlatih mantra sihir. Game ini juga didukung oleh aktor yang berperan pada film Harry Potter, sebagai suara dari karakter peran mereka.Game Harry Potter: Hogwarts Mystery akan menjadi satu dari dua game terkait Harry Potter yang akan diluncurkan pada tahun ini. Satu game lain bertajuk Harry Potter: Wizards Unite, masih dalam proses pengembangan oleh Niantic, studio di balik game fenomenal Pokemon GO.Game ini akan memanfaatkan teknologi Augmented Reality (AR) yang menyediakan gameplay serupa dengan Pokemon Go. Hal tersebut berarti pemain dapat mengutarakan mantra sihir dan melawan musuh di lingkungan nyata sekitar mereka.Sebelumnya, Niantic mengumumkan menggelar acara pembersihan lokal di seluruh dunia untuk seluruh pemain yang ingin menghadirinya. Pengembang ini juga bekerja sama dengan Mission Blue untuk meyakinkan pemain Pokemon Go melakukan perubahan pada 22 April.Sementara itu, Niantic juga merilis update untuk Pokemon Go dengan meningkatkan kualitas pengalaman teknologi AR pada game, memungkinkan monster Pokemon Go di layar smartphone memperlihatkan tingkah laku yang sesuai dengan objek atau latar yang tertangkap kamera smartphone.(MMI)