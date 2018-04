Far Cry 5 Bisa Sajikan Permainan Seperti Counter-Strike dan PUBG

Jakarta: Far Cry 5 sudah dirilis Ubisoft pada 27 Maret 2018 lalu. Fitur yang cukup menarik adalah Map Editor dan mode Arcade.



Fitur unggulan tersebut terbukti mampu membuat game ini diapresiasi olehh banyak gamer. Anda bisa menciptakan arena permainan dan memainkannya seperti Counter-Strike dan battle royale ala PUBG.

Dikutip dari Polygon, dua fitur tersebut sudah sangat masif digunakan gamer Far Cry 5. Ada empat karya menarik yang sudah dihasilkan dari dua fitur itu, yaitu ada pemain yang menciptakan arena permainan ala de-dust2 Counter-Strike, pulau seperti PUBG, dan Nuketown yang ada di Call of Duty: Blackops.Saking hebat dan niatnya, ada salah satu gamer yang menciptakan arena permainan serupa Baker's House di game Resident Evil 7. Seluruh arena permainan yang dibuat juga mampu diselipkan gameplay yang berbeda dari Far Cry 5.Misalnya, di arena de-dust2 tadi pemain bisa memainkan game Far Cry dengan pertandingan deathmatch ala Couter-Strike. Pada arena permainan yang dibuat seperti PUBG, pemain bisa bertarung satu sama lain sebanyak 20 permain, harus mengandalkan senjata yang mereka temukan di seluruh arena permainan.Jadi tidak mengherankan apabila Ubisoft sempat mengklaim Far Cry 5 akan menjadi game yang mampu memiliki komunitas gamer yang besar.(MMI)