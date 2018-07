Ghost Recon: Wildlands Bertempur Bersama Rainbow Six: Siege

Jakarta: Penggemar franchise game populer Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands dan Rainbow Six: Siege patut berbahagia. Kedua game ini mengumumkan crossover dengan bertempur bersama di Bolivia.



Dikutip dari GameSpot, sebagai bagian dari update berjudul Special Operation 2, Ghost Recon: Wildlands mendapatkan misi serta paket senjata dan karakter baru atau classes yang diambil dari game Rainbow Six: Siege.

Misi menjadi salah satu fokus utamanya. Berdasarkan trailer yang juga diunggah Ubisoft, diceritakan bahwa tim operator Ghost Recon: Wildlands mendapatkan kontak dari dua tokoh operator perempuan dari tim anti-teror Rainbow.Dua tokoh tersebut adalah Valkyrie dari pasukan Navy Seal Amerika Serikat dan Twitch dari GIGN Perancis. Mereka meminta bantuan untuk menyelidiki jejak yang ditinggalkan oleh rekan mereka yakni Caveira yang juga operator tim Rainbow dari pasukan anti-teror BOPE Brazil.Dalam misi dengan sandi Operation Archangel, tim Rainbow dan Ghost Recon harus menelusuri dan menemukan Caveira yang telah meninggalkan kekacauan dengan kartel Santa Blanca.Ubisoft menjelaskan bahwa dalam misi tersebut pemain akan disajikan jalan cerita masa lalu Caveira. Caveira sendiri merupakan operator yang dirilis sebagai update game Rainbow Six: Siege di tahun 2016 dengan keahlian khusus mengendap serta melakukan interogasi untuk menemukan lokasi lawan di dalam game Rainbow Six: Siege.Sementara paket bonus item seperti aksesoris, dan senjata sekaligus classes juga bisa dinikmati dalam mode PvP Ghost War di Ghost Recon Wildlands. Berdasarkan informasi dan trailer yang diberikan Ubisoft, menurut kami update ini membuat mode PvP Ghost Recon: Wildlans semakin mirip dengan gameplay khas Rainbow Six: Siege.Special Operation 2 bisa didapatkan dengan gratis. Untuk paket item atau aksesori spesial hanya didapatkan apabila berhasil menyelesaikan misi ini sebelum tanggal 14 Agustus 2018.Crossover semacam ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Ghost Recon: Wildlands, sebelumnya game ini juga melakukannya dengan tokoh Predator dan Agent Sam dari game Splinter Cell.(MMI)