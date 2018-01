Hong Kong dan Filipina Perebutkan Juara Legion of Champions 2018

Jakarta: Laga Semifinal Legion of Champions 2018 Bangkok yang digelar Lenovo di Pantip Plaza Pratunam Bangkok, Thailand, hari ini telah berakhir dan menyajikan hasil akhir yang akan menentukan laga selanjutnya di babak Grand Final.



Empat tim yang bertarung di Semifinal tadi yakni Argma (Hongkong) lawan Once (Taiwan) dan War Gods (Filipina) lawan Fire Dragoon (Malaysia) bertarung sama sengitnya, sebab kedua laga berakhir dengan skor babak 2-1 karena salah satu tim berhasil memberikan balasan.

Laga pertama yakni Argma versus Once berakhir dengan kemenangan Argma. Argma bermain sangat reakitf mereka hampir tidak pernah membiarkan rekannya berduel 1 vs 1 atau dikeroyok.Berbeda dengan Once yang beberapa kali berhasil terporvokasi untuk mengejar karakter pemain Argma yang sendiri dan berakhir kalah karena tidak berhasil melarikan diri. Sebagian besar anggota tim Once terlalu sibuk dengan kegiatan farming sehingga telat menuju posisi rekan yang membutuhkan pertolongan.Kondisi ini berbalik saat di ronde kedua, Once berhasil membalaskan Argma yang juga terlalu sibuk melakukan farming. Sadar dengan penyebab kekalahannya Argma tidak banyak melakukan farming di ronde ketiga dan rela meninggalkan Monster yang sedang diserang untuk memberikan bantuan.Sayangnya, permainan agresif Once dilakukan dalam serangan individual yang berakibat Argma beberapa kali hampir melakukan wipe out dan akhirnya pertahanan Once kebobolan sehingga Argma keluar sebagai pemenang.Gaya permainan yang sama juga ditemukan dalam pertandingan War Gods versus Fire Dragoons dengan hasil akhir War Gods menang atas skor 2-1. Alhasil Argma dan War Gods bertemu di laga Grand Final memperebutkan juara ke-1.Sedangkan Once dan Fire Dragoon masih berkesempatan bertarung untuk memperebutkan juara ke-3 di laga Legion of Champions 2018 Bangkok. Seluruh laga tersebut akan dilakukan sore ini pada live streaming akun Facebook Lenovo Thailand.(MMI)