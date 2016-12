Steam Winter Sale 2016 Tiba, Diskon Game Sampai 90%

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari ini Valve kembali menggelar pesta diskon Steam Sale. Pesta diskon bernama Steam Winter Sale 2016 kali ini menyajikan beragam diskon untuk berbagai game, termasuk game yang baru rilis di pasar seperti Civilization VI, Call of Duty: Infinite Warfare, Dishonored 2, dan Steep.



Diskon yang dihadirkan juga beragam, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Beberapa penawaran menarik di Steam Winter Sale 2016 kali ini di antaranya adalah The Division dengan diskon 50 persen, DOOM dengan diskon 67 persen, The Witcher 3: Wild Hunt dengan diskon 50 persen, Fallout 4 diskon 67 persen dan Rainbow Six Siege diskon 50 persen, GTA V dengan diskon 50 persen, dan Deus Ex: Mankind Divided dengan diskon 67 persen.

Di hari pertama Steam Winter Sale 2016 kali ini, game yang paling banyak dibeli adalah GTA V yang kini dibanderol seharga Rp273.000. Setelah itu disusul oleh DOOM dan The Witcher 3: Wild Hunt yang dibanderol seharga Rp256.740 dan Rp269.400.Steam Winter Sale 2016 akan berlangsung cukup lama, yaitu hingga tanggal 3 Januari 2017 mendatang. Jadi kami sarankan Anda tidak perlu terburu-buru untuk memborong game, kecuali jika dana Anda memang tidak terbatas.Sebagian besar game di Steam kali ini memang ikut meramaikan Steam Winter Sale 2016, jika Anda memiliki wishlist di Steam, kami juga menyarankan untuk memprioritaskan game tersebut.(MMI)