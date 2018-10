Skyegrid Tambah Daftar Game Streaming

Jakarta: Layanan game streaming lokal Skyegrid menambah daftar gamenya.



Beberapa game terbaru yang sudah didaftarkan ke katalog game streaming Skyegrid di antaranya adalah Paladins, Path of Exile, DC Universe Online, Warhammer Eternal Crusade, dan Smite. Mereka mengklaim total kini ada 56 judul game yang tersedia.

Angka tersebut merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan saat Skyegrid meluncur dua bulan lalu pada 9 Agustus 2018. Saat itu, mereka mengandalkan sedikit game di antaranya game poouler seperti Fortnite, PUBG, DOTA 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Sniper Elite 4, dan The Division untuk menarik minat gamer berlangganan."Sejumlah judul game baru itu hadir berdasarkan popularitasnya di Indonesia. Kami benar-benar memilah-milih alias mengkurasi game-game yang layak hadir. Istilah kerennya, handpicked games," tutur CEO Skyegrid Rolly Edward.Dari 56 judul game terbaru yang dihadirkan, 22 game bisa dimainkan langsung, sementara 34 game lainnya, pelanggan haurus terlebih dahulu memiliki game di Steam masing-masing.Pihak Skyegrid juga mengaku sudah menyiapkan beberapa game terbaru yang dirilis global di bulan ini untuk segera hadir di layanan mereka, di antaranya Rise of the Tomb Raider, Fallout 4, No Man’s Sky, dan For Honor."Target kami masih sama. Sekitar 100 hingga 150 game di akhir tahun. Dan, komposisi game lokal bisa didongkrak jadi 15-20 persen pada akhir tahun 2019. Kami juga akan memperbanyak bendahara game-game yang berlisensi, sehingga pelanggan non-Steam juga mempunyai banyak pilihan," jelas Rolly."Saat ini, kami terus mengoptimalisasi product experience Skyegrid di seluruh platform (Android, Windows, MacOSX, Xbox, browser Chrome), sehingga pengalaman bermain game oleh pelanggan terasa nyaman dan lancar, seperti memperkecil network latency," tambah Rolly.(MMI)