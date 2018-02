Warhammer Vermintide 2 Hadir di PC Bulan Depan

Jakarta: Terakhir rilis 2015, Warhammer: End Times-Vermintide akan mendapatkan seri terbarunya, Warhammer: Vermintide 2 yang akan dirilis per 8 Maret.



Dikuti dari IGN, Fatshark sebagai publisher game ini telah mengumumnkan tanggal rilisnya dan akan hadir pertama kali untuk PC. Game diklaim akan sukses seperti seri pertamanya yang berhasil terjual jutaan unit.



Game ini masih akan mengambil latar permainan yang gelap dan mengusung multiplayer co-op hingga 4 pemain. Beberapa fitur baru yang dibenamkan di dalamnya antara lain 15 karir atau job, talent trees, dan Heroic Deed System.







Bagi Anda yang belum mengetahui gameplay Warhammer: Vermintide 2, game ini memiliki gaya permainan ala game Left 4 Dead yang mengajak Anda bersama tiga orang pemain lain menyerang musuh dalam tampilan first person.



Tentunya, setiap karir hero yang berbeda akan memiliki kemampuan menyerang yang berbeda. Pada seri pertamanya, hanya tersedia lima jenis hero yang tersedia yakni Witch Hunter, Bright Wizard, Dwarf Ranger, Waywatcher, dan Empire Soldier.







Fatshark menyebutkan bahwa game terbaru tersebut bisa dijajal dalam masa Beta pada tanggal 22 Februari 2018 dan memasuki masa pre-order pada 28 Februari 2018. Belum diketahui kapan game ini mendarat di platform PS4 dan Xbox One.



Dikutip dari TechPowerUp, Fatshark sudah menyediakan daftar prasyarakat sepesifikasi PC minimum dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk memainkan game ini.



Minimum

OS: Windows 7, Windows 8 (8.1) atau Windows 10 64-bit

Prosesor: Intel Core i5-2300 2.80GHz / AMD FX-4350 4.2GHz

RAM: 6GB

VGA: NVIDIA GeForce GTX 460 atau AMD Radeon HD5870

HDD: 45GB

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i7- 3770 3.5GHz atau AMD FX-8350 4GHz

RAM: 8GB

VGA: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 series

HDD: 45GB

Rekomendasi(MMI)