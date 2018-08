Jual Game Bekas, Pria Ini Terancam Dituntut Bethesda

Jakarta: Di Amerika Serikat, Anda boleh menjual kembali game Anda menurut First Sale Doctrine, yang mengizinkan konsumen menjual kembali konten dengan hak cipta seperti disc selama mereka tidak mengubah isi dari disc tersebut.



Namun, Bethesda menganggap, menjual game yang masih terbungkus adalah hal terlarang. Belum lama ini, publisher game tersebut mengancam untuk menuntut gamer Ryan Hupp karena menjual The Evil Within 2 yang belum dibuka di Amazon Marketplace, ketika Hupp merasa dia tidak memerlukan game tersebut.

Seperti yang dikutip dari Polygon, Bethesda menganggap, menjual game itu merupakan tindakan melanggar hukum karena Hupp tidak punya hak untuk menjual game baru dan membuat game itu menjadi "berbeda" karena dia tidak menyertakan garansi.Bethesda juga menuduh bahwa Hupp telah membuat iklan salah karena menyebutkan itu sebagai game baru. Dia telah melakukan permintaan Bethesda ketika dia membalas para pengacara publisher itu, lapor Engadget.Bethesda menolak berkomentar. Sekilas Bethesda tidak memiliki alasan kuat untuk menuntut Hupp. Jika tidak menyertakan garansi membuat penjualan game bekas ilegal, maka semua penjualan game bekas akan menjadi ilegal.Fakta bahwa game ini belum dibuka memang menjadi salah satu alasan mengapa Bethesda berencana menuntut Hupp. Namun, itu bukan berarti penjualan yang dilakukan Hupp ilegal.Sebenarnya, tidak heran jika Bethesda mencoba untuk menuntut Hupp. Memang, penjualan game dalam bentuk fisik tidak lagi sebanyak dulu. Meskipun begitu, masih ada kekhawatiran bahwa para pencuri akan menjual game curian.(MMI)