Dikalahkan Malaysia, Headhunters Gugur di Perdelapan Final

Bangkok: Impian Indonesia untuk membawa pulang salah satu prestasi laga eSport internasional di awal tahun ini harus direlakan. Tim Headhunters harus berhenti berlaga di perdelapan final.



Masih berlokasi di Pantip Plaza Pratunam Bangkok, Thailand, Headhunters harus tunduk dalam laga melawan wakil Malaysia, Fire Dragoon. Pertarungan Headhunters melawan Fire Dragoon menjadi pertemuan pertama dan terakhir mereka dalam tunamen Legion of Champions 2018.

Fire Dragoon puas menaklukan Headhunters dengan skor babak 2-0 tanpa balasan. Pada ronde pertama, memang terlihat Fire Dragoon bermain sangat rapi, karena hampir setiap pertarungan karakter 1 vs 1 yang terjadi langsung berubah menjadi 2 vs 1 atau lebih.Pemain Fire Dragoon hampir jarang meninggalkan salah satu karakter timnya bertanding sendiri. Pemain dari Headhunters sendiri kerap terjebak dan dikeroyok oleh pemain Fire Dragoon selama permainan.Alhasil, selisih skor dalam permainan cukup jauh, Fire Dragoon lebih banyak memukul mundur karakter pemain Headhunters. Bahkan beberapa kali Fire Dragoon hampir melakukan wipeout karakter tim Headhunters.Dalam kondisi itu mau tak mau menara turret menuju basis Headhunters dengan mudah diruntuhkan satu persatu karena Fire Dragoon hanya mendapatkan perlawanan dari pasukan minion.Kondisi ini kembali terjadi di ronde kedua yang berakhir Fire Dragoon lolos menjadi pemenang dan mendapatkan tiket ke Semifinal Legion of Champions 2018 Bangkok yang selanjutnya bertemu dengan War Gods wakil Filipina yang sempat mengalahkan mereka di babahk penyisihan group.Padahal, Fire Dragoon tidak lebih baik dari Headhunters sebelumnya. Apabila Headhunters berhasil lolos dari babak penyisihan grup dengan skor menang 3 kali dan kalah 1 kali, Fire Dragoon justru hanya menang 2 kali dan kalah 2 kali.(MMI)