1 Juta Pemain PUBG Diblokir Akibat Pakai Cheat

Jakarta: Cheat selalu punya sisi negatif, merusak keseruan permainan. Oleh sebab itu pemain game yang menggunakan cheat menjadi buruan untuk dibersihkan pada setiap game, termasuk di game PUBG (PlayerUnknow's Battlegrounds).



Dikutip dari Polygon, laporan dari software anti-cheat BattleEye yang digunakan game PUBG menyebutkan ada 1.044.000 pemain yang diblokir di bulan Januari kemarin karena ketahuan menggunakan cheat.



Hal ini disampaikan dalam cuitan akun Twitter BattleEye, angka tersebut jauh mendekati jumlah laporan terakhir yang ditpaparkan pada bulan Desember 2017, yaitu mencapai 1,5 juta pemain.



We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone, unfortunately things continue to escalate.