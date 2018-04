Ubisoft Gelar Final Esport Rainbow Six: Siege

Jakarta: Ubisoft mengumumkan mereka segera menggelar laga final dari rangkaian pertandingan Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Sesaon 7.



Berdasarkan informasi yang diberikan Ubisoft kepada Medcom.id, laga final tersebut akan mengambil lokasi di Harrah's Resort Atlantic City Hotel, Amerika Serikat tanggal 19-20 Mei 2018.

Pada laga final tersebut akan dipertemukan tim-tim terbaik dari tiap wilayah yang diwakiliki dua tim, yakni dari region Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Mereka akan saling bertarung dan memperebutkan hadiah dari Ubisoft dengan total USD275.000 (Rp3,7 miliar).Ubisoft juga mengumumkan kehadiran kompetisi LAN Rainbow Six: Siege dalam perhelatan Dreamhack yang akan digelar pada beberapa negara pada bulan Juni nanti.Seperti yang diketahui Dreamhack merupakan perhelatan game dan eSport asal Swedia yang digelar di beberapa negara dan tahun ini akan digelar di Amerika Serikat, Spanyol, dan Swedia.Rainbow Six: Siege memang menjadi salah satu game sukses Ubisoft yang kini sedang diunggulkan sebagai salah satu game dalam kompetisi esport. Kemarin, Ubisoft mengatakan game yang sudah dirilis sejak 2015 ini telah memiliki lebih dari 30 juta pemain terdaftar.Selain kompetisinya yang sudah memasuki musim ketujuh, Ubsioft juga mengklaim bahwa tidak kurang tercatat 321.000 penonton yang menyaksikan laga Rainbow Six: Siege 2018 Six Invitational secara streaming. Sebagian besar menghabiskan waktunya hingga 6,2 juta jam untuk menyaksikan rangkaian kompetisi tersebut.(MMI)