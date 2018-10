Telltale Tutup, Skybound Pegang Game The Walking Dead Terakhir

Jakarta: Hanya masalah waktu sebelum Telltale Games tutup. Ini memunculkan kekhawatiran akan kelanjutan dari game-game yang masih dalam pengembangan.



Meskipun Telltale terus menyebutkan bahwa mereka akan mencari cara untuk menyelesaikan game-game itu, kemungkinan besar, mereka harus meminta bantuan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Saat ini, Telltale Games memiliki beberapa game yang tengah dikembangkan seperti The Walking Dead: Final Season dan Minecraft: Story Mode untuk Netflix.Telltale mengatakan, mereka masih memiliki beberapa developer untuk menyelesaikan kedua game itu. Namun, untuk The Walking Dead, tampaknya Telltale akhirnya akan menyerahkan proyek itu pada pihak ketiga.Dari beberapa perusahaan yang berusaha untuk mendapatkan tugas untuk menyelesaikan The Walking Dead, Skybound tampaknya telah terpilih.Akun Twitter resmi perusahaan mengonfirmasi hal itu. Sayangnya, tidak banyak informasi yang ada terkait hal ini, menurut laporan SlashGear.Skybound didirikan oleh Robert Kirkman, seorang penulis komik yang menjadi salah satu pembuat The Walking Dead. Sebelum ini, Skybound Entertainment juga telah membuat satu game Walking Dead.Mereka juga bertanggung jawab atas komik, seri TV dan bahkan film dari franchise ternama itu. Karena itu, kemungkinan, mereka bisa mengembangkan game The Walking Dead hingga selesai.Selain itu, Skybound dikabarkan akan mempertahankan developer pertama untuk game The Walking Dead untuk memastikan bahwa game-game TWD tetap saling berkaitan.(MMI)