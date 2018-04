PS4 Kebagian Demo Detroit: Become Human

Jakarta: Detroit: Become Human yang akan dirilis pada bulan Mei nanti dikabarkan bisa lebih dulu dicicipi mulai besok dalam demo pada chapter pertama.



Dikutip dari Polygon, Sony Interactive Entertainment baru saja mengumumkan hari ini bahwa besok pengguna PS4 akan bisa menjajal demo dari cerita berjudul "The Hostage" dari game Detroit: Become Human.

Pada chapter game tersebut diceritakan seorang android bernama Connor yang bertugas mengejar android yang memberontak dan melakukan kejahatan dengan menculik seorang anak dari sang tuan yang sebelumnya telah lebih dulu membunuh tuannya.Android yang memberontak tersebut sudah terpojok di atas gedung sambil menodongkan pistol ke arah anak kecil yang diculik. Pemain harus membantu Connor untuk menjelajahi gedung tersebut dan mencari petunjuk ke solusi terbaik untuk bernegosiasi dengan android yang memberontak.Bagi Anda yang pernah melihat trailer dari Detroit: Become human yang pernah dipamerkan Sony di ajang E3 tahun 2016 maka trailer tersbeut sebetulnya telah menyajikan gameplay demo yang akan dirilis besok. Demo tersebut dikabarkan Polygon akan hadir dengan ukuran file sebesar 2,92GB.Demo tersebut hanya akan menyajikan gameplay selama 10-15 menit, namun dengan beragam pilihan alur cerita dengan ending yang berbeda maka pemain akan memainkan demo tersebut berulang-ulang untuk melihat ending yang berbeda-beda.Detroit: Become Human merupakan game yang menyuguhkan gameplay yang berbasis pada jalan cerita sesuai pilihan pemainnya. Setiap pilihan interaktif yang Anda pilih di dalam permainan akan berpengaruh terhadap akhir cerita setiap karakter dan kota Detroit di tahun 2038.Sony sendiri sudah membuka pre-order game ini sejak bulan Maret lalu dalam versi Blu-ray dipatok harga Rp729 ribu dan versi digitalnya senilai Rp629 ribu.(MMI)