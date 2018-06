Manjakan Gamer, Steam Gelar Summer Sale 2018

Jakarta: Bagi Anda yang menantikan game-game diskon, sebaiknya segera mengecek Steam. Layanan milik Gabe Newell ini kembali menggelar Steam Summer Sale 2018.



Berdasarkan pantauan Medcom.id, di situs resmi mereka tercatat diskon yang diberikan oleh Steam pada game-game yang tersedia cukup besar, mulai dari diskon 20 persen hingga 70 persen.

Berdasarkan informasi yang ditampilkan Steam menggelar Steam Summer Sale 2018 mulai tanggal 21 Juni hingga 5 Juli 2018. Jelas periode yang diberikan sangat singkat.Medcom.id menemukan ada 20.525 game yang didiskon pada kategori Top Sellers. Pada halaman pertama ada beberapa game populer seperti GTA V yang didiskon 67 persen menjadi Rp180.180, PUBG didiskon 33 persen menjadi Rp133.999, Final Fantaxy XV dibanderol menjadi Rp347.500 setelah diskon 50 persen.Selain itu juga ada The Witcher 3: Wild Hunt dengan diskon 60 persen menjadi Rp179.600, Fallout 4 diskon 50 persen menjadi Rp399.500. Bagi Anda yang belum memainkan Assassin's Creed Origins game ini didiskon 50 persen menjadi Rp 344.500.Ada juga beberapa game menarik lainnya, antara lain Kingdom Come: Deliverance yang didiskon 30 persen jadi Rp 272.999, The Elder Scroll V: Skryim Special Edition diskon 50 persen jadi Rp266.000 dan Far Cry 5 diskon 25 persen menjadi Rp516.750.(MMI)