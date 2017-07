Garena Bakal Gelar Turnamen Nasional Mobile Arena MO-Cup 2

Metrotvnews.com, Jakarta: Garena Indonesia mengumumkan akan mengadakan turnamen kedua untuk game Mobile Arena. Turnamen bernama MO-Cup 2 tersebut akan hadir dengan total hadiah mencapai Rp15 juta.



Pihak Garena Indonesia mengatakan turnamen ini merupakan ajang untuk menampung antusiasme gamer Mobile Arena yang dikatakan meningkat pesat setelah pertandingan antara tim EVOS pada acara Throne of Glory di Hanoi, Vietnam pekan lalu.

Turnamen berskala nasional ini akan diselenggarakan secara online mulai dari tanggal 2 hingga 6 Agustus mendatang. Pihak Garena akan menyediakan 512 slot untuk pemain yang ingin berpartisipasi.Pendaftaran turnamen ini bisa langsung dilakukan melaluidan dapat dilakukan sebelum hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017. 512 tim pertama yang mendaftar dan berhasil mengkonfirmasi akan dapat berpartisipasi dalam turnamen MO-Cup 2.Mobile Arena merupakan game yang dikembangkan oileh Tencent dan telah dirilis di berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Turki dan Eropa dengan nama lain yaitu Strike of Kings dan Realm of Valor. Game berjenis MOBA ini dikatakan memiliki gameplay yang mirip dengan game MOBA pada umumnya, seperti DOTA 2 dan League of Legends yang juga dipegang oleh Garena Indonesia.(MMI)