GTA 6 Bakal Kembali ke Vice City, Benarkah?

Jakarta: GTA V masih menjadi salah satu game yang populer Rockstar yang masih terus mendapatkan pembaruan. Kini beredar rumor yang menjelaskan GTA 6 disebut akan rilis pada 2022.



Dikutip dari VG24/7, rumor ini berasal dari akun YouTube bernama The Know yang beberapa waktu lalu berhasil memberikan bocoran game Dark souls 3 dan terbukti benar. Akun tersebut mengatakan mendapatkan informasi dari orang dalam Rockstar tentang GTA terbaru.

Beberapa rumor yang diunggah oleh akun tersebut menyebutkan bahwa GTA 6 akan mengambil dua latar lokasi yang berbeda, pertama adalah di Amerika Selatan, dan kedua di Vice City atau kota Miami yang dimodifikasi dalam seri GTA terdahulu, GTA Vice City.Rumor tersebut juga mengatakan GTA 6 akan hadir dengan tokoh protagonis perempuan. Ini menarik perhatian karena selama ini belum pernah dilakukan Rockstar.Namun, belum diketahui apakah tokoh protagonis ini hanya satu atau akan mengusung lebih dari satu tokoh protagonis yang bisa dimainkan seperti GTA V. Informan dalam Rockstar yang dikutip oleh akun The Know juga menyebutkan GTA 6 akan dirilis tiga hingga 4 tahun mendatang.Akun The Know sendiri tidak menyebutkan apakah pemakaian kota Vice City sebagai latar permainan akan memiliki kaitan cerita dengan tokoh protagonis utama GTA Vice City bernama Tommy Vercetti yang mengusung tahun 1980-an.Hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Rockstar terkait rumor tersebut. Mereka sedang sibuk bersiap merilis Red Dead Redemption 2 di bulan Oktober nanti.(MMI)