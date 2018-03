Gamer Temukan Tanggal Rilis Game Tomb Raider Terbaru

Jakarta: Entah disengaja atau tidak, tanggal rilis sebuah game terbaru selalu berhasil diungkap terlebih dahulu sebelum publisher mengumumkannya. Hal ini baru saja dialami oleh game Tomb Raider.



Shadow of The Tomb Raider merupakan kelanjutan versi reboot petualangan Lara Croft di Rise of The Tomb Raider yang dirilis pada 2015. Square Enix baru saja meluncurkan situs yang akan memberikan sedikit dari sekuel terbaru Tomb Raider.

Pada situs tersebut, pengunjung hanya akan menemukan sebuah logo dan informasi waktu 15 Maret 2018 waktu Pasifik, atau 16 Maret 2018 di Indonesia. Hal ini diartikan situs tersebut baru akan mengungkap informasi lengkap pada tanggal tersebut.Namun, salah satu pengunjung situs rupanya cukup cerdik, dengan membongkar susunan kode HTML situs tersebut dia menemukan informasi yang menyebutkan bahwa game tersebut akan tersedia pada tanggal 14 September 2018 dan bisa di pre-order mulai sekarang.Dikutip dari Digital Trends, kode informasi tersebut kini sudah hilang dari situs dan diganti dengan informasi bahwa pre-order dengan paket khusus akan dimulai pada 27 April 2018. Tampaknya tim Square Enix telah mengetahui kabar ini.Menariknya lagi, salah satu akun Facebook bernama Mik Hdn mengunggah sebuah video yang diduga kuat merupakan video teaser dari game Shadow of The Tomb Raider berdasarkan judul di akhir video yang juga memuat tanggal rilis game tersebut dalam bahasa Prancis.(MMI)