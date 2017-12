Civilization VI Versi PC Bisa Dimainkan di iPad

Jakarta: Kabar gembira untuk Anda penggemar seri game Civilization. Seri teranyar Civilization VI yang dirilis tahun lalu kini bisa dimainkan di iPad.



Civilization VI yang hadir di iPad merupakan game mobile pertama dari seri game tersebut. Dijelaskan alih platform dari PC ke iOS ini dlakukan oleh Aspyr Media, perusahaan yang juga menyediakan game Star Wars: Knights of the Old Republic untuk platform game mobile.

Ars Technica telah mencoba game tersebut dan sesuai dengan janji yang diberikan oleh Aspyr Media bahwa Civilization VI membawa versi full atau PC ke dalam game mobile. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, hal yang berbeda hanya dari sisi kontrol interaksi game saja.Game Civilization VI versi iPad juga masih bisa mendukung permainan konten DLC jika tersedia DLC nantinya, misalnya expansion pack Rise and Fall yang akan dirilis awal 2018 nanti. Pemain juga masih bisa memainkan game dalam mode multiplayer sebatas LAN dan belum mendukung cross-platform.Sayangnya, harga banderol game untuk versi iPad ini dijual dengan harga sesuai versi PC dan Mac yakni sebesar USD60 atau Rp800 ribu-an. Tentu saja harga ini tergolong sangat mahal untuk sebuah game mobile.Oleh sebab itu, saat ini berlaku potongan setengah harga meskipun masih terbilang mahal tapi untuk sebuah game mobile yang memiliki fitur sesuai seperti versi PC maka game ini layak untuk dikoleksi.Satu hal lagi yang perlu diketahui sebelum penggemar Civilization membeli game mobile ini adalah mereka harus mengecek dahulu kompabilitas iPad yang digunakan. Disebutkan game ini hanya kompatibel dengan iPad Air 2, iPad 2017, dan iPad Pro serta harus mengadopsi iOS 11.(MMI)