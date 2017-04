Rilis 3 November, Inilah Cuplikan Perdana Call of Duty: WWII

Setelah diumumkan kehadirannya minggu lalu, Activision akhirnya merilis cuplikan perdana Call of Duty: WWII.Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, cuplikan tersebut menampilkan mode story campaign dengan latar belakang operasi pendaratan pasukan Sekutu di Normandia yang merupakan salah satu momen paling bersejarah di Perang Dunia II.Dalam cuplikan perdana kali ini, Activision juga memperlihatkan berbagai bagian dari mode story campaign. Call of Duty: WWII akan menggunakan kisah sekelompok prajurit Amerika Serikat yang berjuang di front barat pada Perang Dunia II.Game ini juga tidak hanya akan menceritakan bagaimana perjuangan para prajurit tersebut, namun juga menggambarkan rasa persaudaraan yang terdapat di antara para prajurit tersebut.Tentu saja, Call of Duty: WWII akan kembali menampilkan gameplay sinematik layaknya seri sebelumnya. Pemain diperlihatkan akan menghadapi tentara Nazi Jerman lengkap dengan peralatan tempurnya yang sangat mengerikan pada masanya. Berbagai peralatan tempur ikonik juga diperlihatkan di cuplikan kali ini, mulai dari tank Sherman, tank Tiger, dan pesawat Stuka."Dua tahun lalu kami memutuskan untuk mengembalikan seri Call of Duty kembali ke akarnya. Itulah yang menjadi dasar hadirnya Call of Duty: WWII," ujar CEO Activision, Eric Hirshberg."WWII kali ini dikembangkan oleh Sledgehammer yang telah berhasil menghadirkan nuansa Perang Dunia II dengan sangat otentik melalui aksi sinematik khas Call of Duty."Di akhir video, Activision mengumumkan tanggal rilis game ini, yaitu 3 November mendatang untuk PC, PlayStation 4, dan Xbox One. Sesi private beta juga akan dihadirkan sebelum perilisan dan bisa dinikmati gamer yang sudah melakukan pre-order.