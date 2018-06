Monster Pokemon Go Nantinya Bisa Sembunyi di Balik Benda

Jakarta: Pengembang game Pokémon Go yakni Niantic tampaknya belum puas dengan inovasi AR (Augmented Reality) yang dipopulerkan, dengan cara terus mengembangkan fitur baru.



Dikutip dari The Verge, kali ini karakter di Pokémon Go akan terlihat semakin nyata, bukan hanya dari segi grafis tapi juga gerak-geriknya. Niantic tengah menguji coba teknologi bernama Occlusion.

Occlusion tidak hanya membuat karakter Pokémon di dalam tampilan AR bertingkah dan bergerak ke sana kemari, melainkan akan bergerak sesuai dengan kondisi benda yang ada di sekitarnya.Untuk lebih jelasnya, dalam video yang diunggah Niantic diperlihatkan bahwa dalam dalam mode AR, biasanya sang Pokémon akan berlarian dan menembus benda nyata yang ada di sekitarnya.Berkat Occlusion, nantinya karakter Pokémon akan berlarian berkelok-kelok sesuai benda yang ada di sekitarnya. Bahkan, dia bisa bersembunyi di balik benda-benda nyata yang ada atau menghindari benda yang bergerak ke arahnya.Diketahui bahwa teknologi ini merupakan hasil dari pengembangan teknologi neural network yang diperoleh Niantic setelah mengakuisisi startup Matrix Mill yang mengembangkan teknologi serupa.Neural network membantu gambar atau animasi virtual untuk secara nyata dan real time menyatu dan muncul atau bergerak dengan benda di dunia nyata. Permainan Pokémon Go diprediksi akan lebih seru dan nyata berkat teknologi ini.(MMI)