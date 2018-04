Pendapatan Fortnite Salip Candy Crush dan Pokemon Go

Jakarta: Fortnite buatan Epic Games telah mendapatkan lebih dari USD15 juta (Rp206,6 miliar) hanya dalam waktu tiga minggu sejak ia diluncurkan, lapor perusahaan analisis Sensor Tower.



Menurut laporan perusahaan itu, pendapatan per minggu Fortnite di iOS bahkan telah mengalahkan game-game seperti Candy Crush Saga, Clash of Clans dan Pokemon Go.

Dalam satu minggu terakhir, Fortnite mendapatakan USD6,4 juta (Rp88,1 miliar) sementara Candy Crush Saga hanya mendapatkan USD5,8 juta (RP79,9 miliar). Memang, Candy Crush Saga adalah game lama yang telah diluncurkan enam tahun lalu.Meskipun begitu, game-game yang disebutkan di atas berhasil bertahan menjadi game nomor satu di App Store selama bertahun-tahun dan berhasil mendapatkan pendapatan yang stabil. Fornite, setidaknya sekarang, berada di posisi nomor satu, seperti yang disebutkan oleh The Verge.Lain halnya dengan game yang memaksa pemainnya untuk membayar untuk melanjutkan permainan, Fortnite hanya menjual kostum, animasi menari dan benda kosmetik lainnya. Selain itu, mereka juga menawarkan langganan sebesar USD10 (Rp138 ribu) per tiga bulan.Namun, sebenarnya kabar ini tidak aneh. Fortnite telah menjadi fenomena global berkat model free-to-play dari Epic, waktu yang tepat dan genre battle royale yang memang sedang populer.Genre battle royale pertama kali dipopulerkan oleh Playerunknown's Battlegrounds. Epic menggunakan konsep dasar yang sama. Namun, mereka membuat tingkat kesulitan game yang lebih mudah dan gambar yang lebih ramah anak.Salah satu alasan kesuksesan FOrtnite adalah karena ia sama persis dengan game versi desktop dan konsol, memungkinkan Anda untuk melanjutkan game melalui pada yang berbeda.Inilah alasan mengapa para pemain tidak keberatan untuk menghabiskan uang di versi mobile dari game ini. Semua kosmetik, skin dan emote yang dibeli oleh pengguna dalam versi mobile bisa digunakan di PlayStation, Xbox, dan PC.Sensor Tower memperkirakan, Fortnite telah diunduh sebanyak 11 juta kali pada perangkat mobile. Sementara menurut Superdata Research, Epic telah mendapatkan USD126 juta (Rp1,7 triliun) via pembelian in-ap dari Fortnite selama bulan Februari.(MMI)