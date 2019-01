Marvel Gandeng Kreator Hearthstone, Game Kartu Baru?

Jakarta: Saat ini, telah ada banyak game Marvel. Namun, itu tidak menghentikan para developer di Second Dinner -- termasuk kreator Hearthstone dan Halo -- untuk membuat game yang melibatkan karakter-karakter Marvel.



"Kami bekerja sama dengan Marvel untuk game pertama kami," kata Second Dinner dalam pernyataan resmi di situs mereka. Mereka menjelaskan, game itu akan menyertakan Spider-Man, Avengers, dan X-Men.

"Kami sedang membuat prototipe dan kami pikir, ini akan menjadi game paling menyenangkan yang pernah ada dalam sejarah."Second Dinner dipimpin oleh Hamilton Chu, produser yang sempat bekerja di Bungie membuat game seperti Halo 2 sebelum pindah ke Blizzard untuk mengembangkan World of Warcraft dan Hearthstone.Ben Brode, yang sebelum ini merupakan game director dari Hearthstone, juga masuk ke dalam tim dan menjadi Chief Creative Officer.Sementara tiga developer lain juga pernah terlibat dalam pengembangan game kartu Blizzard. Second Dinner kini tengah mencari pekerja baru sebagai client engineer dan technical artist.Mengingat tim developer memiliki banyak orang yang pernah turut mengembangkan Hearthstone, Digital Trends memperkirakan bahwa game Marvel yang akan dibuat adalah game kartu.Namun, belum lama ini, Marvel telah bekerja sama dengan Nexon untuk merilis game kartu digital, Marvel Battle Lines. Memang, gameplay berbeda dari game Blizzard. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan, game kartu kedua dari Marvel ini akan memiliki gameplay yang juga berbeda.Selain itu, tidak tertutup kemungkinan, Second Dinner akan mengembangkan game dengan genre yang sama sekali lain.(MMI)