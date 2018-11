Just Cause 4 Bersiap untuk Bulan Depan

Jakarta: Berselang empat tahun sejak seri ketiga, Bandai Namco akan merilis Just Cause 4 yang rencananya di tanggal 4 Desember 2018.



Bandai Namco menyebutkan bahwa Just Cause mengambil latar cerita fiksi di kawasan Amerika Selatan yang terdiri dari wilayah yang memiliki kondisi geografis unik, yaitu hutan hujan, padang rumput, pegunungan dan gurun, yang semuanya memiliki elemen sangat nyata.

Salah stau elemen tersebut adalah efek cuaca ekstrem atau Extreme Weather yang memiliki efek fisik dan daya rusak yang disajikan sangat nyata. Just Cause 4 diciptakan menggunakan game engine terbaru, Apex Engine yang diklaim memberikan permainan lebih baik ketimbang seri sebelumnya.Menanti kehadirannya yang tidak lama lagi, Bandai Namco turut mengumumkan pembukaan pre-order Just Cause Gold Edition dan Package Day-1 Retail Bonus, khusus untuk PlayStation 4. Ini berisi beragam konten digital tambahan dan collector item.Pada paket Just Cause 4 Gold Edition, gamer akan mendapatkan steel book, season pass, paket digital deluxe content, dan DLC yang terdiri dari Golden Gear Pack, Neon racer Pack, dan Renegade Pack.Sementara untuk Package Day-1 Retail Bonus, akan berisi steel book dan DLC Neon Racer Pack dan Renegade Pack. Bandai Namco mencantumkan detil harga dari kedua paket Just Cause 4 tersebut.Perlu diketahui bahwa Just Cause 4 akan dirilis menjadi dua tanggal untuk kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 4 Desember game ini akan dirilis untuk PlayStation 4 dan Xbox One, sementara untuk PC akan dirilis pada 5 Desember.(MMI)