Knives Out Malah Salip Pendapatan PUBG Mobile dan Fortnite

Jakarta: Semua developer hame mobile berlomba merilis game Battle Royale. PUBG Mobile dan Fortnite Mobile dikenal sebagai senior di genre Battle Royale.



Sayangnya, senioritas tidak menentukan pendapatan yang diperoleh dari game tersebut. Dikutip dari rilis firma riset SensorTower, pendapatan kedua game tersebut berhasil disalip oleh game yang dicap meniru keduanya, yaitu Knives Out garapan NetEase.

SensorTower merilis pendapatan kotor dari ketiga game tersebut sepanjang 2018 dan disebutkan bahwa Knives Out berhasil memperoleh kira-kira USD465 juta atau setara Rp6,5 triliun dan game Fortnite Mobile sekitar USD455 atau Rp6,4 triliun.Sayangnya, SensorTower tidak menyebutkan besar pendapatan game PUBG Mobile sepanjang 2018 namun mengklaim bahwa Knives Out menjadi yang paling sukses mengumpulkan pendapatan.SensorTower menyebutkan bahwa pasar game mobile Amerika Serikat hanya berkontribusi kurang dari satu persen. Di Jepang, Knives Out sangat populer, dengan kontribusinya secara global mencapai 80 persen.Knives Out disebut sebagai game battle royale paling populer di Jepang. Pemain di Jepang rela menghabiskan uang sebanyak USD370 atau senilai Rp5,2 juta untuk game tersebut di Play Store dan App Store.Angka belanja pemain tersebut diklaim oleh SensorTower 11 kali lipat lebih besar dibandingkan gamer PUBG Mobile di Jepang. Kesuksesan ini disebut setelah NetEase merilis arena permainan berlatar kota Tokyo, Jepang.Kontribusi terhadap game Knives Out menurut pantauan SensorTower masih berasal dari Android, karena kontribusi dari iOS hanya sebesar 18 persen.Perlu diingat bahwa game Knives Out vbuatan NetEase pernah dituntut pihak PUBG Mobile karena meniru beberapa elemen dan konsep di game mereka.(MMI)