Spesifikasi Sementara Devil May Cry 5 untuk PC

Jakarta: Di Tokyo Game Show 2018, Capcom mengumumkan tanggal rilis Devil May Cry 5 dalam trailer terbaru yang diunggah kemarin ke akun YouTube. Devil May Cry dipastikan rilis 8 Maret 2019.



Hal ini kemudian disusul dengan pengumuman masa pre-order yang akan dirlis untuk konsol dan PC. Untuk PC, Capcom sudah mengunggah pre-order game tersebut di layanan Steam termasuk merilis spesifikasi untuk memainkannya.

Berbeda dengan game Monster Hunter World yang dirilis Capcom dengan spesifikasi cukup tinggi justru Devil May Cry 5 dengan informasi spesifikasi yang tidak tergolong tinggi, namun lebih fokus untuk pengguna prosesor Intel.Untuk spesifikasi minimum yang dibutuhkan, PC yang akan dimainkan harus mengadopsi sistem operasi Windows 7 (64-bit) dengan prosesr Intel Core i7-4770 atau sejenisnya yang didukung RAM 8GB serta kapasitas memori internal sebesar 35GB.Minimal kartu grafis PC tersebut harus menggunakan NVIDIA GeForce GTX 760. Sementara di spesifikasi yang dianjurkan Capcom harus menggunakan Intel Core i7-4770 atau sejenisnya dengan kapasitas RAM dan memori internal yang sama tapi menggunakan kartu grafis sekelas NVIDIA GeForce GTX 960 atau lebih baik.Pre-order game ini di Steam dibanderol Rp499.999, sementara untuk versi Deluxe Edition dibanderol Rp619.499 untuk saat ini. Deluxe Edition menyediakan paket senjata Devil Breaker milik Nero dan senjata baru Dante.Salah satu senjata menarik untuk Nero adalah kehadiran meriam tangan Mega Buster ikonik dari karakter Megaman. Deluxe Edition juga menyediakan paket battle music dari seluruh seri Devil May Cry dan beragam outfit untuk karakter Devil May Cry 5.Di trailer terbaru yang dirilis tersebut Capcom menyajikan lebih banyak aksi terbaru dari Dante di Devil May Cry 5. Di bagian akhir. diperlihatkan satu karakter yang diduga pelengkap trio Devil May Cry 5 seperti yang sudah beredar di beberapa poster.(MMI)