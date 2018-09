Ubisoft Siapkan Konten Episodik di Assassin's Creed Odyssey

Jakarta: Ubisoft tampaknya benar-benar merealisasikan misi mereka mengembangkan layanan game as a service dengan mengumumkan format baru dalam memperbarui pengalaman gamer memainkan seri Assassin's Creed Odyssey.



Dalam seri Assassin's Creed terbaru yang akan dirilis 5 Oktober 2018 nanti, Ubisoft akan mengusung format episodik untuk Season Pass yang akan dirilis. Game Director Assassin's Creed Odyssey, Scott Phillips menyebutkan bahwa sudah ada dua Season Pass yang akan dirilis setelahnya.

Dua Season Pass tersebut berjudul Legacy of The First Blade dan The Fate of Atlantis, keduanya akan dirilis secara berkala dalam tiga buah episode yang dirilis per enam minggu seperti sebuah serial televisi.Legacy of The First Blade menceritakan tentang penelusuran senjata ikonik Assassin's Creed yakni Hidden Blade pertama. Episode pertama Season Pass ini akan dirilis pada Desember 2018.Sementara Season Pass berjudul The Fate of Atlantis yang menceritakan penelusuran peradaban Atlantis yang tenggelam akan dirilis secara periodik mulai musim semi 2019 atau sekitar bulan September tahun depan.Pihak Ubisoft mengklaim langkah ini memberikan pengalaman baru dan tidak membosankan bagi gamer melakukan petualangan di dunia Assassin's Creed Odyssey.Tidak hanya Season Pass, Ubisoft juga akan menyediakan Free Content berjudul The Lost Tales of Greece yang menceritakan petualangan karakter protagonis utama Assassin's Creed Odyssey berhadapan dengan tokoh dari mitologi Yunani.Free Content tersebut akan dirilis secara berkala di antara jeda setiap episode dari Season Pass. Phillips mengklaim proses ini akan menyajikan konten yang selalu baru di Assassin's Creed Odyssey.Setiap minggunya juga akan ada event khusus seperti kehadiran kapal perang atau musuh baru yang bisa dikalahkan untuk mendapatkan hadiah yang bisa dibelanjakan atau mendapatkan exotic item.Setiap pemain yang memiliki Season Pass juga mendapatkan paket game Assassin's Creed III Remastered lengkap dengan tiga konten DLC serta Assasin's Creed Liberation Remastered.(MMI)