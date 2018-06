BOOM ID Tambah Daftar Prestasi di KASKUS Battleground

Jakarta: Nama tim BOOM ID di laga esport Indonesia semestinya tidak asing lagi. Tim ini sudah sering muncul di kompetisi profesional nasional. Kini BOOM ID kembali menambah daftar juara yang dibawa pulang berkat kemenangan divisi Vainglory.



Dalam rangkaian kompetisi game mobile yang digelar lewat acara KASKUS Battlegorund: Mobile Games Festival musim pertama yang digelar sejak April hingga Mei 2018. BOOM ID divisi Vainglory berhasil memenangkan laga final yang digelar kemarin, 3 Juni 2018, di Mall Neo Soho.

BOOM ID berhasil melalui proses kualifikasi yang menyaring peserta sebanyak 300 tim, yang kemudian terpilih hanya delapan tim untuk berlaga di babak Final Season 1 KASKUS KASKUS Battlegorund: Mobile Games Festival. Ke delapan tim tersebut selain BOOM ID berisi Elite8 eSports, Elite8 Win, Saudara Esports, Aphrodisiac, PG.Supernova, Team Mirages dan Noiisy Boys.Delapan tim tersebut dikenal sebagai tim-tim esport yang biasa lalu lalang di kompetisi termasuk laga game mobile. Menariknya adalah sejak awal babak final BOOM ID konsistem terus melaju di upper bracket, yang artinya tanpa menelan kekalahan satu pertandingan pun hingga babak grand final sampai menundukkan tim P.G. Supernova.Selain menambah daftar prestasi, BOOM ID juga berhasil membawa pulang hadiah senilai Rp70 juta untuk pemenang Season 1 KASKUS Battlegorund: Mobile Games Festival. Acara ini oleh pihak KASKUS disebutkan bahwa berlangsung sejak April 2018 hingga Februari 2019 yang dibagi menjadi empat season turnamen mobile games.Di dalamnya dipertandingkan game mobile yang tengah populer mulai dari Vainglory, Arena of Valor, Rules of Survival dan PUBG Mobile. Pada Season 2 KASKUS Battlegorund: Mobile Games Festival nanti akan dipertandingkan game Rules of Survival yang dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2018."Tren mobile game di kalangan anak muda saat ini sudah semakin luas, karena bisa dengan mudah diakses melalui smartphone dalam kondisi apapun, apalagi pemerintah juga sudah meresmikan esport sebagai salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Games 2018," ungkap Head of Marketing KASKUS Hilda Hendrio.(MMI)