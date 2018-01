Hari Pertama Legion of Champions 2018 Bangkok Resmi Digelar

Bangkok: Turnamen esport Legion of Champions hari ini resmi digelar di Bangkok, Thailand. Turnamen yang mempertandingkan game League of Legends milik Garena mengambil lokasi di Pantip Plaza Pratunam.



Alasan pemilihan Pantip Plaza Pratunam sendiri karena tempat ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan produk IT yang beranek ragam. Selain itu di pusat perbelanjaan ini juga terdapat fasilitas Pantip eSport Arena yang mendapat dukungan dari Intel.



Dimulai pada pukul 11.00 waktu setempat, turnamen Legion of Champions dimulai dengan pertandingan babak penyisihan group yang terbagi menjadi dua group, group A dan group B. Setiap group terdiri dari 5 tim esport.



Dalam turnamen kali ini Thailand sebagai tuan rumah mendapatkan kesempatan spesial dengan memiliki 3 slot untuk tim yang ikut berlaga, yakni Strawberry Cheese Cake, Nyan Nyan Toddy, dan Insurgent.



Ada 10 tim yang bertanding yakni Headhunters (Indoensia), Argma (Hong Kong), HUBT (Vietnam), Once, (Taiwan), dan Strawberry Chesee Cake (Thailand) di group A. Kemudian sisanya Insurgent (Thailand), Fire Dragoon (Malaysia), Nyan Nyan Toody (Thailand), War Gods (Filipina), dan Sovereign (Singapura).



Melihat tim yang yang cukup banyak dan tampaknya akan memakan waktu, Legion of Championship membagi seluruh pertandingan tersebut dalam 4 arena turnamen, yaitu Main Stage, Arena Stage, Arena Zone 1, dan Arena Zone 2.



Headhunters sebagai perwakilan Indonesia hari ini melakukan pertarungan pertama melawan HUBT (Vietnam) lalu dilanjutkan dengan Argma (Hong Kong), Once (Taiwan) dan terakhir adalah Strawberry Cheese Cake (Thailand).



Pemenang dari turnamen ini nantinya akan membawa pulang total hadiah sebesar USD15.000 atau Rp200 juta dan trofi sebagai juara turnamen game League of Legends region Central Asia Pacific di laga Legion of Champions 2018.

(MMI)