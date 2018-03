Far Cry Arcade, Satu Alasan Wajib Main Far Cry 5

Jakarta: Jelang rilis tanggal 27 Maret 2018 nanti, Ubisoft terlihat sangat totalitas memoles game Far Cry 5. Salah satu mode terbaru yang dihadirkan dalam game tersebut adalah Far Cry Arcade.



Mode permainan ini tidak hanya menyediakan sandbox untuk gamer bermain bersama hingga 12 orang lain dalam mode PvP, tetapi juga menawarkan mode map editor. Ya, gamer bisa membuat arena permainan Far Cry sendiri dan berbagi serta memainkannya bersama pemain lain.

Dalam video Far Cry Arcade Mode yang dipresentasikan oleh Ubisof lewat video yang mereka unggah di YouTube hari ini terlihat map editor yang disediakan sangat detil sehingga telrihat kompleks.Namun, tim Ubisoft menjanjikan antarmuka map editor tersebut tidak akan sulit. Ubisoft juga menyebutkan sudah menyiapkan 7.000 aset elemen yang bisa digunakan dalam map editor. Aset tersebut berasal dari game mereka yang lain mulai dari Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed IV: Black Flag, Watch Dogs, Far Cry 4, Far Cry Primal, dan tidak ketinggalan Far Cry 5.Setelah menyelesaikan map editor pemain bisa memilih beberpaa mode permainan atau pertarungan yang akan diimpementasikan di dalam game tersebut. Ubisoft sendiri sudah menyiapkan gamification reward yang bisa digunakan dalam mode multiplayer di Far Cry Arcade.Melihat langkah ini, strategi Ubisoft untuk lebih menjangkau komunitas gamer lewat update ketimbang merilis game terbaru tampak sangat menjanjikan. Para pecinta seri Far Cry akan mendapatkan kesempatan merasakan sendiri pengalaman sebagi kreator dan mengembangkan permainan tersebut.Seperti yang diketahui bahwa beberapa waktu lalu Ubisoft menyatakan tidak akan sering merilis game baru mulai tahun ini Far Cry 5 sendiri disebut sebagai salah satu game pertama yang menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan Commit Assisstant proyek Ubisoft La Forge yang akan membersikan bug secara otomatis.Meskipun belum dirilis tapi Ubisoft menyatakan bahwa game ini akan memiliki karakter NPC dengan AI yang lebih pintar dan memiliki naluri ala manusia setiap mengambil tindakan serta Ubisoft sudah menyiapkan tiga DLC untuk Far Cry 5 (MMI)