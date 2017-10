Dragon's Dogma: Dark Arisen Sudah Masuk PC, PS4, dan Xbox One

Metrotvnews.com: Penggemar game Dragon's Dogma akhirnya dapat memainkan game kesayangan mereka di platform modern. Capcom baru saja mengumumkan perilisan game Dragon's Dogma: Dark Arisen, yaitu game orisinil Dragon's Dogma untuk PlayStation 4, Xbox One, dan PC.



Menurut DualShockers, Dragon's Dogma: Dark Arisen tampil dengan grafis yang lebih baik dari pendahulunya. Selain itu, game tersebut juga akan dipaket dengan paket DLC yang sudah dirilis untuk game Dragon's Dogma sebelumnya. Meski peningkatan kualitas grafisnya tidak terlalu signifikan, game ini dikatakan masih sangat diterima oleh penggemarnya.

Dragon's Dogma sendiri merupakan game RPG yang pertama kali dihadirkan untuk PlayStation 3 dan Xbox 360. Salah satu keunggulan game ini adalah gameplay-nya yang sudah open-world yang dicampur dengan aksi hack and slash. Bahkan, Dragon's Dogma diklaim sebagai salah satu RPG hack and slash terbaik pada masanya.Dragon's Dogma: Dark Arisen sudah tersedia untuk PlayStation 4, Xbox One, dan PC.(MMI)