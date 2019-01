Power Rangers Bakal Punya Game Fighting

Jakarta: Power Rangers akan muncul kembali. Kali ini, mereka akan hadir dalam bentuk game dengan genre fighting. Tidak tanggung-tanggung, game tersebut diduga akan mendukung cross platform.



Dalam video trailer yang dirilis ke kanal YouTube, disebutkan bahwa game yang berjudul Power Rangers: Battle for The Grid akan dirilis ke semua platform yaitu PC, konsol (Xbox One dan PS4), dan Nintendo Switch. Satu-satunya pengecualian adalah mobile.

Masih belum diketahui seri Power Rangers apa yang akan dihadirkan dalam game yang digarap oleh studio nWay ini. Namun, tampaknya, semua karakter jagoan dan penjahat terkenal bakal dihadirkan.Pada video trailer diperlihatkan pertarungan antara Power Ranger seri pertama yang debut di televisi pada tahun 1993 yaitu Power Rangers dengan megazord yang terinspirasi dinosaurus. Dalam video cuplikan, Anda bisa melihat pertarungan hebat antara Ranger Merah dan Ranger Hijau.Selama video trailer diperlihatkan bahwa gameplay yang disajikan akan serupa game Marvel versus Capcom. Pemain sepertinya akan bisa memanggil karakter kedua untuk memberikan serangan bantuan atau combo.Sayangnya, dari segi grafis, game tersebut masih belum bisa menyaingi game fighting lain seperti Tekken, Dragon Ball FighterZ, apalagi Mortal Kombat terbaru. Namun Medcom.id yakin game ini akan sangat dinantikan oleh fans Power Ranger, mengingat game dengan franchise itu kini gaungnya kurang terdengar.Pada tahun 2017, nWay juga sempat memproduksi game dari dunia Power Ranger yang bernama Power Ranger: Legacy Wars. Game itu berupa game mobile dengan genre yang memadukan fighting dan card game.Game Power Rangers: Battle for The Grid rencananya bakal dirilis pada April 2019. Banyak gamer yang penasaran apakah game ini bisa memenuhi rasa kangen terhadap seri Power Rangers.(ELL)