Harvest Moon: Light of Hopes, Nostalgia yang Membosankan

Jakarta: Mendengar nama game Harvest Moon pasti Anda akan langsung bernostalgia ke tahun 1990-an saat game tersebut dirilisdan cukup berjaya. Franchise game tersebut mencapai kepopulerannya ketika hadir di Sony PlayStation pertama dengan seri Harvest Moon: Back to Nature.



Di penghujung tahun 2017 kemarin Natsume Inc. selaku publisher dari franchise game Harvest Moon kembali merilis game teranyar mereka dengan judul Harvest Moon: Light of Hope di layanan Steam. Sejauh ini game tersebut mendapat review cukup positif di Steam.

6.8 Harvest Moon: Light of Hope Plus Gameplay formulai farming simulator Harvest Moon terdahulu masih digunakan

Tersedia konfigurasi sistem kendali atau controller

Nostalgia dengan franchise game Harvest Moon Minus Grafis tidak lebih baik, terasa seperti game mobile

Gameplay tidak ada improvisasi

Antarmuka atau sistem kendali permainan versi PC rumit

Dalam keterangan yang dimuat pada layanan Steam, Natsume Inc. menjelaskan kalau Harvest Moon: Light of Hope merupakan perayaan perjalanan franchise Harvest Moon selama 20 tahun. Seri ini menjadi pertama kalinya Natsume Inc membawa game tersebut ke PC.Tentu saja. hal ini membuat saya semakin penasaran, apakah Harvest Moon: Light of Hope benar-benar membawa hal baru terlepas dari nostalgianya. Sayangnya, pada bagian awalnya saja saya sudah cukup terkejut karena ekspektasi saya tidak seperti yang dibayangkan.Sesuai seperti tampilan gameplay yang dimuat pada halaman Steam game ini, Harvest Moon: Light of Hope membawa tampilan grafis yang menurut opini saya pribadi tidak lebih baik daripada seri sebelumnya.Harvest Moon: Light of Hope memang hadir dengan animasi 3D tapi tampilan grafis game ini malah lebih terlihat mirip seperti game mobile yang sama-sama mengusung tema farming simulator. Padahal di seri sebelumnya tampilan grafis yang mereka buat pernah jauh lebih baik.Ketimbang merasakan pengalaman memainkan game, saya lebih merasa seperti memainkan game di ponsel. Bagi saya ini bukan sebuah ide segar untuk sebuah franchise dalam rangka ulang tahun ke-20.Dengan masih sedikit kecewa saya melanjutkan permainan ini. Latar cerita dalam game ini diawali dengan karakter Anda, pria atau perempuan, yang tersapu ombak ke sebuah pulau yang awalnya berpenghuni tapi ditinggalkan banyak penduduknya.Diceritakan bahwa sebuah mercusuar di pulau tersebut padam dan rusak sehingga pulau itu mulai ditinggalkan untuk membawa kembali penduduknya maka Anda harus mengumpulkan batu misterius selama permainan yang akhirnya bisa menghidupkan kembali mercusuar tersebut.Anda kemudian diberikan sebuah lahan perkebunan kosong sebagai tempat tinggal. Seiring permainan dan jalan cerita Anda akan kembali bertemu dengan karakter yang bisa membantu Anda membuat perkebunan yang Anda miliki jauh lebih baik.Pada bagian ini saya bisa menebak gameplay yang disajikan tidak akan jauh berbeda. Benar saja, gameplay yang memang menjadi formula sejak lama masih bisa ditemukan. Di sini, Natsume Inc. menepati janjinya yakni menghadirkan nostalgia.Anda bisa membangun rumah dan juga fasilitas lain diperkebunan dan peternakan, misalnya memperbaiki kandang hewan ternak Anda dan memperluasnya dengan bantuan tetangga di desa tersebut. Anda juga bisa berpartisipasi dalam setiap acara festival di desa.Tugas pertama Anda dalam game ini juga masih sama, yakni membersihkan lahan perkebunan Anda. Secara singkat seluruh gameplay yang dihadirkan masih sama seperti gameplay dalam seri terdahulu, tidak ada perubahan yang signifikan.Perlahan saya mulai merasakan nostalgia yang membosankan. Oh iya, di awal permainan Anda bisa memilih memainkan game dengan karakter pria atau perempuan. Selama permainan Anda harus meningkatkan keakraban dan romansa dengan karakter lain yang nanti bisa Anda nikahi hingga memiliki anak.Seluruh prosesnya masih sama. Sepanjang permainan Anda juga akan bisa membuka area permainan baru dan saya menemukan area permainan yang tidak berubah, misalnya gua untuk menambang batu mineral untuk meningkatkan kemampuan perkakas Anda untuk berkebun dan berternak.Tidak ketinggalan, Anda juga bisa menemukan peri air terjun. Apabila Anda pernah memainkan Harvest Moon: Back to Nature yang melejit di platform PlayStation pertama maka saya katakan gameplay yang disajikan tidak berbeda jauh.Sistem kendali serta antarmuka yang dihadirkan pun menurut saya lebih pas apabila Harvest Moon: Light of Hope disajikan sebagai game mobile. Game ini memang bisa dikendalikan tidak hanya dengan keyboard dan mouse saja.Esensi game ini hadir di platform PC tentu saja menegaskan game ini didesain tetap menyenangkan saat dimainkan dengan gaya bermain game PC. Saya masih harus menggerakkan mouse dan mengklik bagian tanaman untuk membuat karakter menebarkan bibit atau memerah susu dari sapi yang ada dipeternakan.Alangkah lebih mudah apabila sistem kendalinya menyerupai game mobile atau menggunakan controller seperti PlayStation dan sejenisnya.Beruntung konfigurasi sistem kendali ini tersedia jadi saya sangat menyarankannya untuk beralih dari sistem kendali ala PC yaitu menggunakan keyboard dan mouse.Harvest Moon: Light of Hope memang menyajikan sebuah nostalgia yang sesuai janji. Namun, tentu saja sebuah game yang sudah hadir cukup lama seharusnya bisa menyajikan ide segar atau inovasi yang membuat pemainnya juga menemukan pengalaman yang baru.Formula gameplay Harvest Moon memang sudah sangat pas. tapi bukan berarti pemain tidak menantikan hal yang baru. Justru sisi tampilan grafis yang selama ini tidak pernah dipermasalahkan malah kini membuat game tersebut menjadi melenceng yakni lebih tepat disajikan sebagai game mobile.Euforia nostalgia hanya dirasakan pada bagian awal saja. Akibat gameplay yang tidak berbeda dengan seri-seri terdahulunya, hal ini terasa repetitif dan membosankan.PlayStation 4, PC, Nintendo SwitchTabot Inc. dan Natsume Inc.Natsume Inc.15 November 2017Farming simulator, role-playing game(MMI)