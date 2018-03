Improvisasi Setengah Hati di Dynasty Warriors 9

Jakarta: Dynasty Warriors adalah salah satu game dengan seri yang cukup banyak dan memiliki banyak penggemar. Meskipun core yang ditawarkan dari game ini hanya hack and slash.



Bulan lalu Koei Techmo bersama Omega Force kembali merilis seri terbaru, Dynasty Warriors 9 yang dijanjikan memiliki banyak improvisasi, salah satunya adalah konsep open-world yang memang mulai banyak diadopsi belakangan ini.

PlayStation 4, Xbox One, PC

6 Dynasty Warriors 9 Plus Latar sesuai cerita setiap karakter

Open-world membua arena permainan semakin luas

Tampilan grafis lebih baik

Jenis serangan semkain beragam Minus Open-world minim aktivitas

Quest dan side mission terlalu mudah dan kurang detil

Hilangnya fitur multiplayer termasuk co-op multiplayer

Harga game yang terlalu mahal

Maka tak mengherankan banyak gamer yang penasaran dengan kehadiran Dynasty Warrior 9. Sayangnya, apa yang kami temukan justru jauh dari harapan kami. Ada banyak elemen dari game yang harus memiliki improvisasi terbaik dari seri sebelumnya yang gagal dicapai.Apa yang terlintas saat membayangkan sebua game open-world? Tentunya sebuah arena permainan luas yang dilengkapi dengan banyak misi serta dunia yang bisa dinikmati di dalam game tersebut. Artinya semakin banyak waktu yang bisa dihabiskan untuk memainkannya sebelum mencapai titik jenuh.Diakui, tampilan grafis Dynasty Warriors 9 kali ini mengalami peningkatan, apalagi pada visualisasi serangan tidak tertandingi yang dilancarkan lewat kombo.Bagaimana tampilan open-world di game ini? Kualitasnya juga sama bagusnya, menggambarkan kondisi alam dan geografis daratan Tiongkok pada masa itu sesuai dengan visualisasi yang disajikan pada film-film laga kolosal asal negara tersebut.Hal tersebut juga bisa dijumpai pada perkotaan dan pedesaan yang ditemui di luar maupun dalam benteng. Sayangnya, hal ini hanya menjadi hiasan. Mengapa? Open-world yang disajikan sangat sepi sehingga selama perjalanan menuju titik lokasi tujuan tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan.Akhirnya open-world yang disajikan hanya menjadi kosmetik. Dynasty Warriors 9 masih belum menggali potensi atau mungkin belum paham esensi open-world.Kehadiran konsep open-world selalu diabrengi dengan Quest atau side mission seperti mengumpulkan item atau crafting yang membantu pemain untuk mengumpulkan senjata baru dan memperoleh exp point untuk meningkatkan kemampuan karakter.Namun, elemen ini tampaknya tidak terlalu diracik pengembang Dynasty Warriors 9. Untuk mendapatkan item Anda bisa dengan mudah menyerang hewan yang berkeliaran di lokasi tertentu.Bandingkan dengan gameplay berburu di Assassin's Creed 3 yang mengharuskan Anda bersembunyi atau menghindari serangan balasan dari hewan tersebut bahkan mengejarnya. Hewan itu juga harus ditaklukan lewat beberapa kali serangan.Di game ini, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Contoh lainnya, saat Anda harus memancing untuk memperoleh item tertentu maka Anda cukup melempar kail pancing dan lalu langsung mendapatkan item.Justru pada beberapa game lainnya, disediakan interaksi lebih seperti mini game yang harus dilakukan sehingga membuat mode crafting dalam game ini tidak sulit atau kurang dalam.Namun, mekanik yang dihadirkan quest atau side mission yang dihadirkan tidak sepenuhnya buruk. Saat pemain menyelesaikan satu misi, maka tingkat kesulitan misi utama akan menurun cukup signifikan.Beruntungnya ada elemen dalam Dynasty Warriors 9 yang bisa dipuji. Pertama dari sisi cerita historis yang kini linear. Pada awal permaina hanya ada tiga karakter yang bisa dimainkan yaitu tokoh penting dari kisah Three Kingdoms yakni Liu Bei, Cao Cao, dan Sun Jian.Karakter lainnya baru akan bisa dimainkan ketika Anda menyelesaikan permainan dan seiring jalan cerita maka akan hadir karakter baru yang bisa dimaninkan.Setiap karakter juga tidak akan memiliki panjang cerita atau chapter yang sama, mereka memiliki ending individual masing-masing. Tidak kurang total ada 83 karakter yang bisa dimainkan di daam game ini nantinya.Jadi saat Anda memainkan karakter lain maka Anda hanya akan bertarung pada tahap cerita sesuai kisah karakter tersebut. Alhasil kita disuguhkan kisah Three Kingdoms yang lebih lengkap dari berbagai sudut pandang karaktter historis.Namun, Anda tidak bisa berganti karakter di tengah permainan. Beruntung setiap karakter berbeda akan memiliki data senjatam item, dan progres arena permaianan yang sama dan bisa berbagi di tengah permainan.Untuk jenis serangan atau gaya bertarung yang menjadi andalan dari franchise Dynasty Warriors, kali ini terdapat beragam jenis serangan yang membuat Anda bisa mengkombinasikan lebih panjang serangan yang dilancarkan.Flow Attacks menggantikan Normal Attacks, Trigger Attacks sebagai pengganti Charge Attacks dan Special Attack yang terdiri dari beberapa jenis serangan di dalamnya. Kehadiran tiga jenis serangan ini bisa dikombinasikan untuk membuat musuh Anda melayang di udara hingga lebih dari satu menitMusou Attack juga masih hadir dalam game ini namun kali ini dengan sentuhan serangan Musou di udara. Dynasty Warriors 9 kehadiran Stamina Gauge yang akan berkurang saat pemain melakukan double jumping atau melakukan loncatan memantul dari dinding ke dinding.Selain itu, kini tersedia tombol untuk melakukan serangan balasan. Anda akan menerima notifikasi bahwa lawan akan melakukan serangan, saat itu Anda akan disajikan tombol yag harus ditekan secara tepat waktu untuk menghindar dan melakukan serangan balasan.Dynasty Warriors 9 disukai karena mampu menawarkan pertarungan melawan ribuan musuh sama seperti seri sebelumnya, sayangnya lagi-lagi masih dibekali AI yang tidak cukup cerdik serta tingkat kesulitan yang berarti.Anda bisa menyerang ratusan musuh dan bolak-balik menyerang benteng musuh dan mempertahankan benteng Anda sendiri. Tentu saja gameplay ini sangat seru untuk dimainkan bersama-sama alias multiplayer tapi Dynasty Warriors 9 tidak menyediakan fitur multiplayer.Ya, Anda tidak salah. Banyak pihak dan gamer yang mengeluhkan bahwa improvisasi yang dilakukan pengembang game ini dengan meniadakan fitur multiplayer adalah kesalahan yang serius. Bayangkan di saat Anda lelah dengan story mode, Anda tidak bisa menemukan rekan bermain bersama.Dynasty Warriors 9 adalah noda bagi kesuksesan Dynasty Warriors, terlepas dari gameplay yang terkesan repetitif. Seharusnya seri terbaru kali ini bisa menjadi momen untuk memberikan angin segar.Pada layanan Steam, game ini dibanderol dengan harga Rp748 ribu, padahal game lain dengan konsep open-world seperti Assassin's Creed Origins hanya dibanderol dengan harga Rp689 ribu. Jelas harga yang ditawarkan Dynasty Warriors 9 tidak sepadan dengan konten yang disajikannya.Omega ForceKoei Tecmo8 Februari 2018Hack and Slash(MMI)