Empat Game Ini Bakal Dipamerkan Sony di E3 2018

Jakarta: Dalam acara buka bersama yang digelar Sony PlayStation kemarin malam di Jakarta, mereka sempat memberikan sedikit informasi terkait persentasi yang akan diberikan di ajang E3 2018 yang akan digelar pada 12-14 Juni 2018 di Los Angeles Convention Center, Amerika Serikat.



Setidaknya ada empat game yang disebut akan mendapatkan tempat di ajang E3 2018 nanti, di antaranya adalah Days Gone, Death Stranding, Spider-Man, dan The Last of Us Part II.

Days Gone sedikit dibeberkan Sony PlayStation saat ajang E3 2016, dalam bentuk trailer dan gameplay. Game tersebut menampilkan petualangan open-world seorang biker bernama Deacon St. John dalam latar dunia yang kacau balau akibat wabah misterius yang mengakibatkan manusia dan hewan menjadi zombie.Berdasarkan informasi yang beredar sejauh ini kemungkinan game tersebut baru akan rilis di 2019. Death Stranding menjadi game yang layak ditunggu karena digarap oleh studio game gawangan Hideo Kojima, kreator seri Metal Gear selepas diputus oleh Konami.Death Stranding juga mulai merilis trailer pada ajang E3 2016 yang narasinya penuh misteri dan tanpa memperlihat petunjuk seperti apa gameplay permainan yang akan disajikan. Game ini juga dipenuhi oleh banyak tokoh terkenal seperti aktor Norman Reedus (The Walking Dead) sebagai tokoh protagonis, dan Mads Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal) sebagai tokoh antagonis di dalamnya.Lanjut ke game Spider-Man versi tahun ini yang juga mengusung open world yang membuat gerakan serta gaya bertarung Spider-Man di game ini lebih dinamis. Misalnya, dia menarik bongkahan besai dengan jaringnya untuk diayunkan ke hadapan musuh bahkan dia kini bisa menggantung di atas lampu lalu lintas.Spider-Man akan dirilis pada 7 September 2018. Kemudian satu game lagi yang sudah tidak asing adalah seri The Last of Us Part II.Melanjutkan perjuangan Joel dan Ellie bertahan dari serangan zombie sekaligus manusia jahat lainnya di tengah kondisi post-apocalyptic di Amerika Serikat, di seri ini pemain akan fokus memainkan tokoh Ellie sebagai protagonis utama.Pihak Sony PlayStation akan menggelar acara khusus untuk mempresentasikan semuanya pada sehari sebelum E3 2018 dimulai yang bisa disaksikan secara streaming.(MMI)