Mesut Ozil Resmi Ciptakan Tim Esport Game FIFA

Jakarta: Mesut Ozil sejak bulan Agustus lalu sudah berencana terjun ke industri esport.



Dikutip dari The Sun, Mesut Ozil baru saja menandatangani kontrak salah satu atlet esport untuk game sepak bola FIFA. Atlet esport tersebut bernama Fatih Üstun, usia 19 tahun yang menjuarai FIFA Club eWorld Cup, sebuah kejuaran game FIFA tingkat internasional.

Im truly proud to represent “Team Özil M10”, i will do my very best to show what im capable of. Furthermore i feel honored receiving such an extraordinary opportunity, therefore i endlessly thank @MesutOzil1088 and @eSports_Rep . https://t.co/4XKx0EJJND

????"How cheeky is that": I'm teaming up with @eSports_Rep to form my own @EASPORTSFIFA team. ???????? In the upcoming weeks we'll look out for players around the world who will represent #teamozil in all major national and international EA FIFA competitions ????????‍????????‍???? pic.twitter.com/ie25DwhBr4